Leprasaari Seiliin aiotaan tuoda kymmeniä tuhansia turisteja – ”Tuntuu että nyt kaikki tuhotaan”

Päivän lehti 9.4.2017

Turun

saaristossa sijaitseva Seilin saari on muuttumassa matkailusaareksi. Suunnitelman vastustajien mielestä matkailun lisäämisellä vaarannetaan saaren poikkeuksellinen kulttuuri- ja luontoperintö.Seili on kansallisesti tunnettu historiallinen sairaalasaari, jossa toimi aikanaan lepraparantola ja mielisairaala. 1800-luvulla saarella oli mielenterveyshäiriöistä kärsivien naisten kroonikkosiirtola.Turun yliopisto yksi saaren omistajista Metsähallituksen ja yksityishenkilöiden ohella. Yliopisto on vuokrannut kymmenkunta kiinteistöä matkailuyritys Skärgårdskompanietille, jonka tavoitteena on moninkertaistaa turistien määrä.Saarelle on tarkoitus tuoda jatkossa jopa 50 000 matkailijaa kauden aikana. Viime vuonna saarella kävi noin 10 000 matkailijaa.”En ymmärrä, miksi yliopisto ei puolusta ja pidä huolta saaren asioista, sillä yliopisto suhtautui vuosikymmenien ajan hyvin suojelevasti saareen. Esimerkiksi 1990-luvulla saarelle ei saanut rakentaa turisteille edes vessoja. Nyt pelkonamme on, että vuosikymmenien työ heitetään hukkaan yhdessä yössä”, Pro Seili-Själön varapuheenjohtaja Kirsti Fagerlund http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kirsti%20Fagerlund harmittelee.Pro Seili–Själö on asukas- ja perinneyhdistys, joka vaalii saaren kulttuuriperintöä. Yhdistyksessä on mukana muun muassa saarella asuvia yksityishenkilöitä. Seilissä on 11 yksityistä kiinteistöä, jotka myytiin aikanaan mielisairaalan työntekijöille.Turun yliopiston mukaan kriitikkojen huoli on aiheeton. Yliopisto perusti Saaristomeren tutkimuslaitoksen saarelle 1960-luvulla. Tutkimustoiminta jatkuu normaaliin tapaan.”En usko, että saaren toimintaan tulee hirveästi muutoksia, ainoastaan toimijaksi tulee yksityinen matkailuyritys. Saaren matkailutoiminnan pyörittäminen yksin yliopiston toimesta rupesi käymään liian kalliiksi”, asemanjohtaja Jari Hänninen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jari%20H%C3%A4nninen Saaristomeren tutkimuslaitokselta sanoo.Vielä muutama vuosi sitten Suomen valtion omistama Suomen yliopistokiinteistöt omisti suuren osan saaren kiinteistöistä ja yliopisto maksoi niiden käytöstä vuokraa. Toissa vuonna yliopisto osti kiinteistöt itselleen ja on nyt perustanut kiinteistöyrityksen, jonka toinen omistaja on Turun yliopistosäätiö.Jatkossa kiinteistöyritys vuokraa tutkimustiloja yliopistolle sekä muita tiloja matkailuyrittäjälle. Matkailuyrittäjä ottaa myös hoitaakseen saaren opaspalvelut. Aiemmin oppaina toimivat yliopiston opiskelijat.”Ideana on, että yliopisto suunnittelee opastusten sisällöt. Homma on suunniteltu niin, että kaikki osapuolet voittavat”, Hänninen painottaa.Kirsti Fagerlund pelkää eri puolilla saarta sijaitsevien kulttuurihistoriallisten esineiden puolesta. Saarella on 15 muinaismuistolain mukaan rauhoitettua kiinteä muinaisjäännöstä kuten 1600-lukulaisen houruinhuoneen paikka.”Jatkossa tänne tulee paljon enemmän yöpyviä matkailijoita. Entä jos arvokas esineistö häviää ja hajoaa, kun kukaan ei ehdi enää sitä vahtimaan. Tuntuu, että nyt kaikki tuhotaan”, Fagerlund toteaa.Jari Hänninen painottaa, että matkailijoiden liikkumista ohjataan jatkossakin opastaulujen avulla .Ohjatuilla reiteillä pysymiseen vaikuttaa myös se, että Seilissä on runsaasti puutiaisia.”Saaristossa liikkuessa punkit ovat aina haitta, ja punkeista pitää jatkossakin tiedottaa, mutta niillä ei saa pelotella”, Hänninen sanoo.Kestääkö saari 50 000 matkailijaa vuodessa?”Hyvä kysymys. Sitä ei kukaan tiedä, mutta kukaan ei myöskään tiedä, tuleeko saarelle ikinä niin paljon väkeä”, Hänninen puntaroi.