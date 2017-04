Päivän lehti 9.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Savon Sanomat toteaa, että terrori iskeytyi voimalla suomalaisten silmien eteen.



”Aivan tavallinen perjantai-iltapäivä Tukholman keskustassa muuttui äkkiarvaamatta ja tylysti surun päiväksi. Samalla pyyhkiytyi lopullisesti pois kuvitelma terrorismilta turvassa olevasta lintukodosta, jollaisena koko Pohjolaa on pidetty.”



”Lähiaikoina eduskunta saa käsiteltäväkseen tiedustelulainsäädäntöä uudistavan lakipaketin. Se tulee tarpeeseen, sillä tällä hetkellä Supo ei voi esimerkiksi selvittää Isisin riveissä taistelevien kymmenien henkilöllisyydeltään tuntemattomien suomalaisten toimia, koska mitään rikosta ei ole tapahtunut, henkilöt ovat tuntemattomia tai he ovat ulkomailla. Tärkeintä lakipaketissa lienee kuitenkin mahdollisuus valtion rajat ylittävään tietoliikennetiedusteluun.”



Pohjalaisen mukaan iskun pitää avata sinisilmäisten silmät.



”Ruotsi pitää kiinni imagostaan maailman avomielisimpänä maana. Suvaitsevaisuus muistuttaa sinisilmäisyyttä. Maahanmuuttajaghetoissa on roihunnut jo pitkään. Satoja nuoria muslimeja on lähtenyt sotimaan islamistien riveihin Irakiin ja Syyriaan.”



”Terrori-iskun jälkeen sinisilmäisyys muuttuu toivottavasti realismiksi.”