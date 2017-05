Päivän lehti 9.5.2017

Olen yksi lukemattomista sisäilmasairastuneista. Koulumme on vihdoin onnekkaasti päässyt peruskorjaukseen. Saimme kuitenkin kuulla, että tulevaan uuteen kouluumme kaavaillaan ilmanvaihtoa, jonka tiedetään jo nyt jäävän riittämättömäksi.



Rehtorimme kysyi, onko ilmanvaihtojärjestelmää mahdollista tehostaa vastaamaan todellista tarvetta. Kuulemma on, mutta julkisivulautakunta ei hyväksy kyseisiä laitteita, koska ne ovat nyt kaavailtuja laitteita suuremmat ja pilaisivat kaupunkimaiseman.



Miten ulkopuolisille lähes olematon visuaalinen elementti on oikeudenmukainen perustelu evätä meille olennainen terveydellinen tekijä? Kuka kantaa vastuun tällaisesta? Kuinka moni ihminen todella pahoittaisi mielensä hieman suuremmista laitteista katollamme?



Oikeustajuuni ei mahdu se, että minun ja koulumme 700 ihmisen terveys on toissijainen asia verrattuna kaupunkisiluettiin. Ja me olemme vain yksi koulu. Kouluja on tuhansia, ja harvassa ovat ne, joissa ihmiset eivät sairasta.



Monissa kouluissa ilmastointi kytketään pois päältä öiksi, viikonlopuiksi ja lomiksi. Näin koulu ”säästää” eli kosteus tiloissa lisääntyy ja mikrobit villiintyvät. Taukojen aikana hormeihin kerääntyneet itiöt ja myrkyt pölläytetään hengitysilmaan opetuksen taas jatkuessa.



Luokkahuoneissa työskennellään olosuhteissa, joihin voi eläytyä ajamalla autoaan 30 asteen helteellä 6–8 tuntia ilman ilmastointia.



Ainoa asia, joka hallitusta kouluihin liittyen tuntuu kiinnostavan, on koulutuslupauksen mahdollisimman tehokas rikkominen eli erilaiset säästötoimenpiteet, joiden kanssa painitaan päivittäin mitä erinäisimmissä tilanteissa – ja rakennuksissa, joiden ilma on myrkyllistä hengittää.



Sisäilmaongelmaiset koulut ovat atomipommi, joka on jo osittain räjähtänyt. Seurauksista maksetaan mittaamatonta inhimillistä hintaa. Tässä ”hyvinvointivaltiossa” lapset syntyvät ja sairastavat homehtuneissa sairaaloissa, menevät sen jälkeen homeisiin päiväkoteihin, josta jatkavat 9–13 vuoden koulu-uraansa homekouluissa niin kauan kuin vain kykenevät sinnittelemään suurien vaikeuksiensa kanssa. Elleivät sitä ennen joudu eristäytymään normaalista elämästä etsiessään tuoksuttomia ja myrkyttömiä asuintiloja loputtomiin.



Myös taloudellinen hintalappu on sekä sairastuneelle yksilölle että yhteiskunnalle liian iso kannettavaksi. Milloin tähän ongelmaan herätään oikeasti, käytännön tasolla? Kyse ei ole tiedosta eikä taidosta, niitä on. Ilmeisesti tahtoa ei ole.



Haluaisin näihin asioihin vastauksia tai korjauksia, jos olen väärässä. Tiedän myös ottavani riskin, kun tämä julkaistaan omalla nimelläni. Minulle on kuitenkin eettisesti sietämätöntä, ettei sellaisia epäkohtia korjata, joille aidosti voidaan jotain tehdä. Tai ettei niistä saisi edes puhua.



Päivi Kinnunen



liikunnan ja terveystiedon



opettaja, Helsinki