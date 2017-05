Päivän lehti 9.5.2017

Kymmenkunta vuotta sitten olin työtön jonkin aikaa ja pääsin tutustumaan työvoimahallinnon palveluihin. Tuolloinkin päivärahan menettämisen uhalla työtön joutui kolmen kuukauden välein ilmoittautumaan ja raportoimaan työinnokkuutensa. Työvoimaneuvottelijan kanssa käydyn keskustelun päätteeksi laadittiin aina yhteinen paperi: työnhakusuunnitelma.



Virkailijan aikaa suunnitelman tekemiseen kului joka kerta noin tunti. Suunnitelman perusteella laadituilla hakupapereilla en saanut yhtään työpaikkaa. Omakohtaisen aktiivisuuteni avulla sen sijaan sain aluksi tilapäisiä töitä ja sittemmin pysyvän työsuhteen.



Hallituksen kaavailema työhakemuspaperien lähettelemisen lisääminen ei juuri lisää työnsaantimahdollisuuksia. Hakemuspaperi alkaa olla vanhentunut tapa saada työtä. Henkilökohtaiset yhteydenotot sen ­sijaan ovat tärkeitä. Niiden avulla mahdollisuudet saada työtä paranevat.



Nykymallinen työvoimahallinnollisen virastobyrokratian ylläpito on mielestäni turhaa ja aikansa elänyttä. Sen avulla luodaan työtöntä alistava kyykytyskulttuuri, joka vain murentaa ihmisen itsetuntoa ja ­siten estää voimaantumisen itsevarmaksi työnhakijaksi.



Jos työnhakijan usko omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa heikkenee, hänen on entistä hankalampi saada uutta työpaikkaa. Virastobyrokratia ei edistä työnantajien ja -hakijoiden kohtaamista.



Äskettäin autotehtaan piti lähteä rekrytointimatkalle maakuntiin saadakseen uutta työvoimaa, vaikka maassa on tuhansittain työttömiä. Tämä oli merkillistä. Miksi meillä on valtiollinen työvoimahallinto? Eikö sen tehtävänä ole auttaa työn­tekijöiden ja työnantajien kohtaamista?



Työvoimahallinnon virastoissa toimivat työnvälittäjät pitäisi siirtää lomakkeiden täyttämisestä pois. Heidät pitäisi sen sijaan jalkauttaa kaupungille, kylänraitille ja teollisuuskortteleihin luomaan yhteyksiä työnantajien ja työntekijöiden välille.



Jouko Kivi



Lahti