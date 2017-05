Päivän lehti 9.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ilta-Sanomien mukaan Ranska otti vasta aikalisän valitsemalla presidentiksi keskustaliberaalin Emmanuel Macronin.



”Historiallisen alhainen äänestys­prosentti, 74, hyödytti tappiolle jäänyttä Marine Le Penia. Moni ranskalainen ei sittenkään löytänyt sopivaa ehdokasta. Suuret kysymykset Ranskan linjasta ja sitä kautta EU:n tulevaisuudesta siirtyivät eteenpäin, kuukauden päästä pidettäviin parlamenttivaaleihin. Siellä on Le Penin Kansallisen rintaman uusi mahdollisuus sotkea kuvioita.”



”Macron ei voi hallita ilman parlamentin, kansalliskokouksen, tukea, vaikka hänellä onkin eurooppalaisessa mittakaavassa laajat valtaoikeudet. Muutaman kuukauden ikäinen kansanliike tuskin nousee parlamentissa isoksi puolueeksi. Macronin on löydettävä tuki muualta, perinteisten puolueiden eli sosialistien ja oikeiston suunnasta.”



”Le Penin Kansallisen rintaman mahdollinen vaalivoitto parlamenttivaaleissa tietäisi hankaluuksia Ranskan sisäpolitiikkaan, Ranskan, joka vaikuttaa nyt pahasti kahtia jakautuneelta. Miten ne, jotka äänestivät Macronia vastustaakseen Le Penin valintaa, äänestävät parlamenttivaaleissa, on sittenkin ratkaisevaa Ranskan ja EU:n tulevaisuuden kannalta.”



”Marine Le Penin valinta presidentiksi olisi ollut mörkö EU:n johtajille.”



”Nyt mörkö meni piiloon – hetkeksi.”



Keskisuomalainen kirjoittaa, että Macron voitti vaalit odotettuakin selvemmin.



”Vaalitulos oli Eurooppa-mielisen liberalismin voitto kansallismielisestä konservatiivisuudesta.”



”EU:n näkökulmasta Macronin voitto on suuri helpotus. Unioni saa nyt jatkaa vakaammissa puitteissa uuden suunnan etsimistä, ja onnistuessaan Macron ­saattaa jopa nousta tämän uudistustyön keskeiseksi voimaksi. Suomen näkö­kulmasta vaalitulos tarkoittaa, että sekä maamme poliittinen että taloudellinen toimintaympäristö pysyvät vakaampina ja paremmin ennustettavina.”



”Vaalituloksessa on kuitenkin vanhojen valtapuolueiden romahduksesta alkaen monta seikkaa, jotka ilmentävät äänestäjien tyytymättömyyttä ja muutoksen­halua. Ne voivat johtaa tulevaisuudessakin yllättäviin vaalituloksiin.”



Iltalehti muistuttaa, että Ranska on yhä heikossa kunnossa niin taloudelli­sesti kuin poliittisestikin.



”Euroopan unionin perustajavaltio on pahasti velkaantunut. Nuorisotyöttömyys huitelee 25 prosentin tuntumassa.”



”Euroopan kannalta olisi toivottavaa, että horjuva jättiläinen Ranska pääsisi tukevasti takaisin tolpilleen. Muuten Saksan merkitys EU:n tulevaisuuden suhteen kasvaa epäterveen merkittäväksi varsinkin brittien brexitin jälkeen.”



”Taloudellisesti repaleinen Eurooppa kun kelpaa sekä Kiinalle että Venäjälle. Myös Yhdysvaltoja pitää presidentti Donald Trumpin valinnan jälkeen epäillä.”