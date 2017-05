Tuloksia, rahapelejä ja TV-urheilua

Päivän lehti 9.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Miesten Ykkönen



Gnistan–Honka 0–2 (0–1)



24. Douglas Silveira 0–1, 71. Robert Ivanov 0–2.



Erotuomari: Oliver Reitala.



Yleisöä: 427.



Englannin Valioliiga



Chelsea–Middlesbrough 3–0 (2–0)



23. Diego Costa 1–0, 34. Marcos Alonso 2–0, 65. Nemanja Matic 3–0.



Yleisöä: 41500.



Espanjan liiga sunnuntaina



Alaves–Athletic Bilbao 1–0, Valencia–Osasuna 4–1, Deportivo Coruna–Espanyol 1–2, Malaga–Celta Vigo 3–0



Norjan liiga:



Lilleström–Odds BK 0–1 (O: Riku Riski 90 min).



Jääkiekko 4. päivä, Lohko A (Köln):



Saksa–Venäjä 3–6 (0–3, 0–2, 3–1)



1. erä: 1.04 Vadim Shipatshov (Jevgeni Dadonov–Artemi Panarin) 0–1, 17.10 Shipatshov (Nikita Gusev–Panarin) 0–2 yv, 18.15 Sergei Plotnikov (Ivan Provorov–Viktor Antipin) 0–3 yv.



2. erä: 31.10 Gusev (Panarin–Anton Belov) 0–4 yv, 35.16 Nikita Kutsherov 0–5.



3. erä: 45.53 Brooks Macek (Moritz Müller–Dennis Seidenberg) 1–5, 48.34 Philip Gogulla (Christian Ehrhoff–Dominik Kahun) 2–5 yv, 51.40 Kutsherov (Panarin) 2–6, 59.10 Frederik Tiffels (Marcus Kink–Seidenbrg) 3–6.



Jäähyt yht: Saksa 2x2 min, Patrick Hager 5+20 min, Venäjä 6x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Thomas Greiss S 10+13+6=29, Andrei Vasilevski V 9+11+6=26.



Erotuomarit: Oliver Gouin Kanada–Anssi Salonen Suomi.



Yleisöä: 18734.



Lohko B (Pariisi):



Valko-Venäjä–Kanada 0–6 (0–1, 0–2, 0–3 )



1. erä: 5.08 Brayden Point (Mitch Marner–Travis Konecny) 0–1.



2. erä: 24.20 Nate MacKinnon (Marner–Tyson Barrie) 0–2 yv, 35.21 MacKinnon (Jeff Skinner–Claude Giroux) 0–3.



3. erä: 47.01 Skinner (MacKinnon–Mike Matheson) 0–4, 50.16 Giroux (Skinner–Josh Morrissey) 0–5, 54.42 Point (Konecny–Marc-Edouard Vlasic) 0–6.



Jäähyt yht: Valko-Venäjä 6x2 min, Kanada 3x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Mihail Karnauhov V-V 10+13+16=39, Calvin Pichard K 4+3+6=13.



Erotuomarit: Stefan Fonselius Suomi–Jan Hribik Tshekki.



Yleisöä: 4363.



Suomi–Tshekki vl. 3–4 (3–0, 0–0, 0–3, 0–0, 0–1)



1. erä: 00.58 Valtteri Filppula (Sebastian Aho–Mikko Rantanen) 1–0, 2.41 Topi Jaakola (Rantanen–Filppula) 2–0, 13.51 Ville Lajunen (Antti Pihlström–Juhamatti Aaltonen) 3–0.



Jäähyt: 6.30 Oskar Osala S 2+10 min, 11.03 Tomas Plekanec T 2 min.



2. erä: Maaliton.



Jäähyt: 24.20 joukkuerangaistus Suomi 2 min (kärsi Markus Hännikäinen), 37.15 Joonas Järvinen S 2 min, 37.15 David Pastrnak T 2 min.



3. erä: 47.37 Roman Horak (David Pastrnak–Roman Cervenka) 3–1 yv, 57.46 Radko Gudas (Jakub Krejcik–Michal Repik) 3–2, 58.09 Jan Kovar (Pastrnak) 3–3.



Jäähyt: 41.40 Lukas Radil T 2 min, 45.56 Valtteri Filppula S 2 min, 54.02 Jaakola S 2 min.



Jatkoaika: Maaliton.



Vl-kilpailu: Robin Hanzl 3–4.



Jäähyt yht: Suomi 5x2 min, Oskar Osala 10 min, Tshekki 3x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Joonas Korpisalo S 10+6+14+0=30, Petr Mrazek T 9+5+2+2=18.



Erotuomarit: Daniel Piechaczek Saksa–Stephen Reneau USA.



Yleisöä: 8112.



NHL:n pudotuspelien 2. kierros, 6/7 ottelut:



Edmonton–Anaheim 7–1 (5–0, 2–1, 0–0)



Voitot tasan 3–3.



Nashville–St. Louis 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)



N: Pekka Rinne 23/24 torjuntaa ja yksi maalisyöttö.



Nashville eteni Läntisen konferenssin finaaliin voitoin 4–2.



Koripallo Suomen ottelut miesten MM-karsintojen alkulohkossa:



24.11. 2017: MM-esikarsintojen lohkovoittaja–Suomi



27.11. 2017: Suomi–Tshekki



22.2. 2018: Islanti–Suomi



25.2. 2018: Suomi–MM-esikarsintojen lohkovoittaja



29.6. 2018: Tshekki–Suomi



2.7. 2018: Suomi–Islanti



Lohkon kolme parasta joukkuetta etenee karsintojen toiseen vaiheeseen. MM-kisat pelataan Kiinassa 31.8.–15.9. 2019.



Purjehdus Marseille, Ranska. RS:X-luokan EM-kilpailut:



Naiset, tilanne 1. päivän jälkeen: 1) Helene Noesmoen Ranska 3 pistettä (lähtösijat 1, 1, 1), 2) Maja Dziarnowska Puola 11 (3, 2, 6), 3) Lilian De Geus Hollanti 15 (2, 4, 9), ...20) Tuuli Petäjä-Sirén Suomi 60 (12, 27, 21).



Kisat huipentuvat lauantain ratkaisulähtöihin. Niiden ensimmäiseen vaiheeseen yltää 12 parasta.



Monte Carlo, Monaco. 470-luokan EM-kilpailut:



Tilanne 1. päivän jälkeen: 1) Mafalda Pires de Lima/Mariana Lobato Portugali 10 pistettä (lähtösijat 4, 6), 2) Amy Seabright/Anna Carpenter Britannia 11 (10, 1), 3) Jennifer Poret/Camille Hautefaye Ranska 12 (8, 4), 4) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 14 (9, 5).



Kisojen mitalilähdöt purjehditaan lauantaina.



Rahapelit Keno 19/17. Maanantai 8. 5. Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 4, 9, 10, 12, 24, 27, 29, 30, 31, 38, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 60



Kunkkunumero: 30



Ilta-arvonta. Oikeat numerot: 7, 8, 10, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 59, 61, 64, 66, 68, 70



Kunkkunumero: 25



Seinäjoki. Toto4. Oikea rivi:



1. lähtö: 2 Drinks Please, poissa: 4



2. lähtö: 7 Noble Heart Nova, poissa: -



3. lähtö: 5 Sävel-Taika, poissa: -



4. lähtö: 2 Saxoi, poissa: -



Voitonjako: 4 oikein voitto-osuus 483,40 e



TV-urheilu Tiistai 9.5.



Yle TV2



21.45 Mestarien liiga: Juventus-Monaco



Ruutu+ Urheilu 1: 02.30 NBA Playoffs: Ottelu ja alkamisaika avoin



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Alajärvi-Koskenkorva



C More Max



17.15 Jääkiekon MM: Italia-Latvia



21.15 Jääkiekon MM: Slovakia-Tanska



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Slovenia-Norja



21.15 Jääkiekon MM: Sveitsi-Ranska



C More Sport 2



13.00-19.00 ja 20.50 Tennis: Masters 1000, Madrid



19.00 Ravit: Toto5, Kouvola



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



Eurosport 2



13.00 Jalkapallon U17 EM: Espanja-Kroatia, 17.00 Jalkapallon U17 EM: Ranska-Skotlanti



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium: 21.45 Mestarien liiga: Juventus-Monaco



Viasat Urheilu



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin (tarv.)



Viasat Jääkiekko HD



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin (tarv.)