Päivän lehti 9.8.2017

Kim Jong-un on julmempi peluri kuin edeltäjänsä

Kainuun Sanomat pitää YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymiä uusia pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan merkkinä siitä, että suurvallat voivat yhä uhkaavassa tilanteessa löytää toisensa.



”Vastaavaa yksituumaisuutta ei ole löytynyt esimerkiksi Syyrian tilanteen rauhoittamisessa.”



”Pohjois-Korean suuruudenhullu nuori johtaja Kim Jong-un on osoittautunut paitsi kansalleen myös liittolaisilleen isäänsä ja isoisäänsä paljon arvaamattomammaksi hahmoksi.”



”Myös Kiina ja Venäjä, jotka ovat liiankin kärsivällisesti ymmärtäneet Pohjois-Koreaa, ovat nyt todenneet otteiden koventamisen välttämättömäksi. Yhteinen pakotelinjaus on tästä selvä merkki.”



”Venäjä ei juuri suin surminkaan tahtoisi nyt joutua kaakkoiskulmallaan kansainvälisen konfliktin osapuoleksi ja Pohjois-Korean suojelijaksi. – – Kiina tahtoo vahvistaa taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa rauhanomaisin keinoin.”



”Valitettavasti painostus ei näytä te­hoavan. – – Pohjoiskorealainen uutistoimisto KCNA julisti, että pakotteet kostetaan ’tuhatkertaisesti Yhdysvalloille’.”



”On selvä riski siitä, että Pohjois-Ko­rean uhmaikäinen johtaja vie maansa katastrofiin. Kimin hallinto on osoittanut ole­vansa täysin piittaamaton kansansa kärsimyksistä ja kohtalosta. Lopulta on kyse siitä, piittaako se enää omastakaan.”



Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Kiinan ja Venäjän hyväksynnän saaminen pakotteille oli Yhdysvalloille suuri voitto.



”Kiina ja Venäjä haluavat varmasti hinnan suostumuksestaan. Venäjän julkinen palkitseminen avusta on kuitenkin presidentti Donald Trumpille tällä hetkellä poliittisesti mahdotonta.”



”Venäjä ja Kiina varmasti kantavat omaakin huolta arvaamattoman Pohjois-Korean ydinaseista.”



”Sotilaallisten keinojen seuraamukset ovat arvaamattomia. Sota Koreassa johtaisi välittömästi satojentuhansien ihmisten kuolemaan.”



”Ulkoministeri Rex Tillerson vakuutti jo, että Yhdysvallat ei pyri vallanvaihtoon Koreassa, pelkkä ydinuhan poistaminen riittäisi.”



”Pohjois-Korea torjuu yhä neuvottelut ja myös Etelä-Korean ehdottamat keskustelut. Pohjois-Korean johto ei piittaa pakotteiden seuraamuksista kansalleen.”



”Maailman ei pitäisi hyväksyä Pohjois-Korean kaltaista diktatuuria. Se kuitenkin joutuu niin tekemään käytännössä ydinaseen vuoksi.”



”Kim Jong-un on osoittautunut isänsä ja isoisänsä veroiseksi peluriksi, ehkä näitä vielä julmemmaksi. Hän härnää Trumpia tarkoituksella, jonka nuori diktaattori tietää vain itse. Jotain hän varmasti haluaa vastineeksi ydinkokeiden lopettamiseksi edes väliaikaisesti.”



”Kim tuskin luopuu ydinaseestaan kokonaan mistään hinnasta. Pohjois-Korean uhka naapureilleen, Aasialle ja koko maailman rauhalle säilyy.”