Päivän lehti 9.8.2017

Yli 50 henkilöä yhä kateissa merellä

Yli 50 henkilöä yhä kateissa merialueilla sunnuntain myrskyn jäljiltä. Merivartiolaitoksen ja vapaaehtoisten meripelastusyhdistysten yötä päivää käynnissä olleita etsintöjä jatketaan edelleen. – – Ruokolahdella kaatoi myrsky hehtaareittain metsää, paikoittain on syntynyt jopa täysin paljaita aukioita. Pohjois-Pohjanmaan puhelinyhteyksissä tuntuivat myrskyn muistot vielä tiistainakin. Muutamin paikoin rankat saderyöpyt kaatoivat maanantain rajuilmoilta pystyyn jäänyttä viljaa lakoon. Hailuodon yli pyyhkäissyt raekuuro rikkoi kymmeniä ikkunoita. – –Yli 55.000 minkkiä hukutti Oravaisten minkkitarhan yli vyörynyt tulvavesi. – – Sunnuntai-illasta saakka on Särkisalon ja Kaukosalon väliselle myrskyn ja merenkäynnin vaurioittamalle tieosuudelle ajettu täytemaata ja jätemaata ja jätekiveä, mutta vielä tiistai-iltaan mennessä ei tietä saatu täysin kuntoon. Voimakas merenkäynti vei mennessään maanantain vastaisena yönä 450 m:n matkalta tien toisen ajokaistan ja tien suojakaiteen.



Helsingin liikennevalot tietokoneen valvontaan Helsinki siirtyi tiistaina kymmenentenä kaupunkina Euroopassa kauko-ohjattuun liikennevalojen valvontaan. Nervanderin puistikon kallioon louhittuun ohjauskeskukseen kytkettiin nyt tosin vain kuusi Mechelininkadun risteystä, mutta elokuun loppuun mennessä yritetään liittää kaikki valovalvonnan ensimmäisen vaiheen lähes viisikymmentä risteystä tottelemaan tietokoneen valvoman ohjauskeskuksen käskyjä. – – Mechelininkadun kuuden risteyksen liittyessä noin kello 14 automaattiseen liikenneohjausjärjestelmään muodostui heti jonkin verran ruuhkautumia, ja muutamat autot ajoivat päin punaista valoa, mutta alkukankeuksien jälkeen liikenne sujui kitkattomasti. Myöskään ruuhka-aikana ei vihreä aalto aiheuttanut sanottavasti autoilijoille hankaluuksia.



Hämminkiä sen sijaan syntyi jalankulkijoiden keskuudessa. Caloniuksenkadun kulmassa Mechelininkadun yli johtavat jalankulkuvalot paloivat eri aikaan kadun eri puolilla ja jalankulkijat joutuivat odottamaan keskellä olevalla raitiovaunukorokkeella pitkään. Useat hermostuivat ja lähtivät ylittämään päin punaista valoa.



Kuolleitten munuaisia aletaan siirtää eläviin Tähän asti on munuaissiirtoja Helsingissä tehty vain eläviltä henkilöiltä munuaista tarvitsevalle potilaille. Kysymyksessä ovat olleet sairaan omaiset, jotka ovat halunneet luovuttaa toisen munuaisensa potilaalle. Syksystä alkaen siirtoja aiotaan ryhtyä tekemään myös vastikään kuolleitten munuaisilla. – – Munuaisen siirto on tehtävä mahdollisimman nopeasti, alle kahdessa tunnissa kuoleman jälkeen. Pääasia on saada munuainen vainajasta nopeasti. Tämän jälkeen sitä voidaan säilyttää 2–3 tuntia ennen siirtoa elävään potilaaseen, kertoi dosentti Börje Kuhlbäck Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.



Mauritiuksen asukkaat valitsivat itsenäisyyden Port Louis, 8.8. (Reuter)



Intian valtameren Mauritius-saaren asukkaat ovat valinneet pääministerinsä, sir Seewoosagur Ramgoolamin itsenäisyyspuolueen johtamaan heidät itsenäisyyteen 157 Englannin vallan alla vietetyn vuoden jälkeen. – – Itsenäisyyspuolue perusti vaalikampanjansa päätökseen vastaanottaa Englannin tarjoama itsenäisyys kuuden kuukauden kuluessa vaaleista.



Puolueen tärkeimpänä vastustajana olleen sosiaalidemokraattisen puolueen iskulauseena oli ”itsenäisyys merkitsee nälkäkuolemaa”.

HS