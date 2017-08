Estenainen ja voimamies hakevat seuraavaksi Suomelle ensimmäistä finaalipaikkaa – ”David on ollut minulle hyvä tukihenkilö”

Kaksi poimintaa

Norjalainen aitajuoksun jokerina



Norjassa jännitetään keskiviikkona, ottaako Karsten Warholm mitalin miesten 400 metrin aidoissa. Hän juoksi varsin vakuuttavasti välierissä, jossa hän juoksi toiseksi nopeimman ajan 48,43 sekuntia.



Warholm on vasta 21-vuotias, ja hänen ennätyksensä on 48,25. Viime vuonna hän pääsi Riossa olympialaisten välieriin.



Norjalainen aikoo haastaa tosissaan yhdysvaltalaisen Kerron Clementin, joka voitti välierät ajalla 48,35. Clement on viime vuoden olympiavoittaja



Oskari Mörön SE on 49,04. Rion olympialaisissa juoksemallaan ajalla Mörö olisi kamppaillut Lontoossa finaalipaikasta. Sveitsiläinen Kariem Hussein meni finaaliin viimeisenä miehenä ajalla 49,13. Mörön MM-haaveet menivät piloille sairastelujen takia. Hussein voitti vuonna 2014 Euroopan mestaruuden, kun Mörö oli samassa juoksussa kahdeksas.



Keskiviikkoillan päättää naisten 400 metriä. USA:n Allyson Felix saa tiukan vastuksen on nigerialaistaustaista bahrainilaisesta Salwa Eid Naserista. Hän on yksi kohua herättäneistä kansalaisuuden vaihtajista.