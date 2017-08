Päivän lehti 9.8.2017

Molskis! Huima kuvakooste Jerobeam Salakytän pellehyppyryhmän harjoituksista Helsingin uimastadionilla

Ympärillä

Tänään keskiviikkona 9. elokuuta klo 18.00 alkaen Helsingin uimastadionilla pellehyppyshow.