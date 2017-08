Jakovaraa ei riitä, mutta suurituloisten verotusta kevennetään – Orpo lupaa säästää kaikki verojen kiristyksiltä

Päivän lehti 9.8.2017

Jakovaraa ei riitä, mutta suurituloisten verotusta kevennetään – Orpo lupaa säästää kaikki verojen kiristyksil

Ensi vuoden

Hallitus

Kuitenkin

Sekä

Torstaina

Lisäksi

Neljä poimintaa budjettiriihestä