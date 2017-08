Päivän lehti 9.8.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Jalkapallo Saksan 2. Bundesliiga maanantaina:



St. Pauli–Dresden 2–2 (D: viime viikolla Dresdeniin siirtynyt Eero Markkanen ei ollut vielä kokoonpanossa)



Jääkiekko KHL:n harjoitusottelu, Vantaa:



Jokerit–Sibir Novosibirsk 4–1 (3–0, 0–0, 1–1)



Jokerien maalit: Brian O'Neill, Marko Anttila, Joonas Jalvanti, Jesse Joensuu.



Bratislava, Slovakia, alle 18-vuotiaiden poikien Ivan Hlinka -turnaus:



B-lohko: Suomi–Kanada 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)



Suomen maali: Matias Maccelli.



Suomi kohtaa keskiviikkona Venäjän.



Nyrkkeily Cascia, Italia, naisten Euroopan unionin mestaruuskilpailut:



75 kg: Busenaz Surmeneli Turkki–Elina Gustafsson Suomi 3–2.



Pesäpallo Miesten superpesis:



Joensuu–Vimpeli 2–0 (2–0, 3–2)



Koskenkorva–Sotkamo 0–2 (4–5, 6–9)



Hyvinkää–Imatra 0–1 (1–3, 3–3)



Kankaanpää–Kempele 1–0 (2–2, 5–2)



Oulu–Raahe 2–0 (7–6, 4–1)



Naisten Superpesis:



Pori–Oulu 2–0 (4–0, 4–3)



Lappeenranta–Seinäjoki 0–2 (4–5, 3–6)



Lappajärvi–Kajaani 1–0 (5–3, 1–1)



Jyväskylä–Lapua 2–0 (2–1, 3–1)



Rauma–Kempele 1–0 (1–1, 4–1)



Purjehdus Aarhus, Tanska, MM-esikisat, suomalaistilanteet 3/15 lähdön jälkeen:



RS:X, naiset: 1) Marta Maggerri Italia 3 nettopistettä, ...12) Tuuli Petäjä-Siren Suomi 19.



49er FX: 1) Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen Tanska 2, ...6) Noora Ruskola/Mikael Wulff Suomi 12.



Laser standard: 1) Tom Burton Australia 5, ...22) Kaarle Tapper Suomi 44.



Nacra 17: 1) Ruggero Tita/Caterina Marianna Banti Italia 2, ...7) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen Suomi 12.



Yleisurheilu Lontoo, MM-kilpailut, maanantain loppukilpailut:



Miehet:



110 m aidat (0,0 m/s): 1) Omar McLeod Jamaika 13,04, 2) Sergei Shubenkov Neutraali/Venäjä 13,14, 3) Balazs Baji Unkari 13,28, 4) Garfield Darien Ranska 13,30, 5) Aries Merritt USA 13,31, 6) Shane Brathwaite Barbados 13,32, 7) Orlando Ortega Espanja 13,37, 8) Hansle Parchment Jamaika 13,37.



Naiset:



1500 m: 1) Faith Chepngetich Kipyegon Kenia 4.02,59, 2) Jennifer Simpson USA 4.02,76, 3) Caster Semenya Etelä-Afrikka 4.02,90, 4) Laura Muir Britannia 4.02,97, 5) Sifan Hassan Hollanti 4.03,34, 6) Laura Weightman Britannia 4.04,11, 7) Angelika Cichocka Puola 4.04,16, 8) Rababe Arafi Marokko 4.04,35, 9) Meraf Bahta Ruotsi 4.04,76, 10) Malika Akkaoui Marokko 4.05,87, 11) Hanna Klein Saksa 4.06,22, 12) Genzebe Dibaba Etiopia 4.06,72.



Kolmiloikka: 1) Yulimar Rojas Venezuela 14,91 (+0,4), 2) Caterine Ibargüen Kolumbia 14,89 (+0,9), 3) Olga Rypakova Kazakstan 14,77 (+0,9), 4) Hanna Knyazyeva-Minenko Israel 14,42 (+1,2), 5) Kristin Gierisch Saksa 14,33 (+0,3), 6) Anna Jagaciak Puola 14,25 (+0,7), 7) Ana Peleteiro Espanja 14,23 (+1,4), 8) Shanieka Ricketts Jamaika 14,13 (+0,3), 9) Patrícia Mamona Portugali 14,12 (+0,1), 10) Kimberly Williams Jamaika 14,01 (+0,2), 11) Susana Costa Portugali 13,99 (+0,4), 12) Neele Eckhardt Saksa 13,97 (+0,9).



Moukari: 1) Anita Wlodarczyk Puola 77,90, 2) Zheng Wang Kiina 75,98, 3) Malwina Kopron Puola 74,76, 4) Wenxiu Zhang Kiina 74,53, 5) Hanna Skydan Azerbaidzhan 73,38, 6) Joanna Fiodorow Puola 73,04, 7) Sophie Hitchon Britannia 72,32, 8) Katerina Safrankova Tshekki 71,34, 9) DeAnna Price USA 70,04, 10) Hanna Malyshik Valko-Venäjä 69,43, 11) Kathrin Klaas Saksa 68,91, 12) Alexandra Tavernier Ranska 66,31.







Mitalitilasto 4. kilpailupäivän jälkeen:







USA 2529Kenia 2125Etiopia 1203Etelä-Afrikka 1012Venezuela 1012Jamaika 1012Puola 1012Bahrain 1001Belgia 1001Britannia 1001Kreikka 1001Liettua 1001Uusi-Seelanti 1001Kiina 0101Kolumbia0101Neutraali joukkue0101Norsunluurannikko 0101Ruotsi 0101Saksa 0101Uganda 0101Hollanti 0022Kazakstan 0011Kroatia 0011Kuuba 0011Tansania 0011Unkari 0011

Rahapelit Keno 32/17



Päiväarvonta (8.8.): 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 28, 32, 40, 42, 52, 53, 61, 66, 69. Kunkkunumero: 52.



Ilta-arvonta (8.8.): 1, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 33, 35, 37, 44, 46, 47, 48, 53, 58, 62, 64. Kunkkunumero: 47.



TV-urheilua Yle TV2



20.45 Yleisurheilun MM



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Seinäjoki



C More Sport 1



19.30-05.30 Tennis: Masters 1000, Montreal



Eurosport 1



15.30 Pyöräily: BinckBank Tour



20.30 Yleisurheilun MM



Viasat Jalkapallo HD



21.45 Englannin liigacup: Colchester-Aston Villa



Viasat Urheilu ja Viasat Sport Premium



21.45 Englannin liigacup: Leeds-Port Vale