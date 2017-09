Päivän lehti 9.9.2017

Lauantain elokuvia

(Ruotsi 1978) Salaisuudet ja valheet paljastuvat, kun äiti (Ingrid Bergman) ja tytär (Liv Ulmann) kohtaavat vuosien jälkeen. Ingmar Bergmanin intensiivinen draama kärsii epäluontevista monologeista. (K12) Teema klo 12.00(Ranska/Belgia 2013) Vili-poika saa Bill-koiran 1970-luvulla. Jean Roban ja Maurice Rosyn belgialaissarjakuvaan Boule & Bill perustuva lastenelokuva on pilattu sietämättömällä dubbauksella. (K7) MTV3 klo 13.00(USA 2007) Leski (Steve Carell) rakastuu veljensä naisystävään. Peter Hedgesin romanttinen komedia alkaa lupaavasti mutta lässähtää hieman. (K7) TV2 klo 20.00(Suomi 2012) Varastossa työskentelevä Rousku (Kari-Pekka Toivonen) kuulee saavansa lapsen. Taru Mäkelä teki Arto Salmisen vuonna 1998 ilmestyneestä romaanista äijähumoristisen komedian. (K12) MTV3 klo 20.00(USA 2014) Daniel Barnzin indiedraamassa nainen on menettänyt elämänhallintansa lapsensa kuoltua. Jennifer Aniston pääsee todistamaan näyttelijänlahjansa samaan tapaan kuin Charlize Theron aikoinaan sarjamurhaaja Aileen Wuornosina elokuvassa Monster. (K12) Liv klo 21.00(Suomi 2014) Hittikomedian jatko-osassa Jannella (Jussi Vatanen) on vaikeuksia sopeutua vanhemmuuteen. Huumoria revitään isän ja äidin rooleihin kohdistetuista kovin erilaisista odotuksista. Ohjaaja on Teppo Airaksinen. (K12) Nelonen klo 21.00(USA 2011) Poliitikko (Matt Damon) saa tietää kohtalon valvojista, jotka varmistavat, että ihmisten elämä kulkee ennalta määrättyä rataa. George Nolfin keskivertoa kunnianhimoisempi ja tyylikkäämpi scifielokuva perustuu Philip K. Dickin vuonna 1954 julkaistuun novelliin. (K12) TV5 klo 21.00(USA 2002) Stephen Daldry muokkasi Michael Cunninghamin vuonna 1998 ilmestyneestä romaanista draaman, jossa seurataan kolmen eri aikakaudella elävän naisen elämää. Nicole Kidman tekee häikäisevän muodonmuutoksen kirjailija Virginia Woolfiksi. (K16) Ava klo 21.00(USA 2003) Sokeasta asianajajasta (Ben Affleck) sukeutuu öisin supersankari Daredevil eli Hurjapää, joka kostaa asiakkaidensa lakituvassa kokemat vääryydet. Mark Steven Johnsonin Marvel-sarjakuvafilmatisointi ei ole hullumpi. (K16)Sub klo 21.00(USA/Kanada/Saksa 2014) Kelttigladiaattori (Kit Harington) hautoo kostoa Pompejin viimeisinä päivinä. Paul W.S. Andersonin spektaakkeli herkuttelee erikoistehosteilla ja naittaa toiminta- ja katastrofielokuvaa. (K16) Nelonen klo 23.00(Suomi 2013) Miehen (ohjaaja Jari Hietanen) itsemurhayritys hylätyllä kaatopaikalla saa yllättävän käänteen. Lyhytkomedia maskuliinisuuden kriisistä hykerryttää. Teema klo 0.30