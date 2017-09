Heittävä takamies Sasu Salin saa vastaansa Italian tähden – ”Kun on tarpeeksi lähellä häntä, se pistää hänen pelinsä vaikeaksi”

Päivän lehti 9.9.2017

Heittävä takamies Sasu Salin saa vastaansa Italian tähden – ”Kun on tarpeeksi lähellä häntä, se pistää hänen p

Syyskesän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Salin vs Belinelli

Heittävä

Markkanen vs Melli

Tässä

Koponen vs Hackett

Italia