”Näytetään keskisormea kaikille konventioille” – työpäivä belgialaisen hipsteripanimon pullotushihnalla kertoo maailman olutkulttuurin hurjasta murroksesta

Päivän lehti 9.9.2017

”Näytetään keskisormea kaikille konventioille” – työpäivä belgialaisen hipsteripanimon pullotushihnalla kertoo

Bryssel

Yrityksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

BBP

Tsih,

Kaikenlaisia

Tsih,

”Emme halua, että ihmiset vetävät viisi Leffeä tai viisitoista Jupileria.”

Paneminen

Tsih,

Tettiläinen-juttusarjan aiemmat osat:

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005351303.html

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005352337.html

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005358432.html