Irma-myrsky heikentyi mutta on yhä erittäin vaarallinen – Florida varautuu pahimpaan

varauduttiin perjantaina hirmumyrsky Irman iskuun Floridan rannikolle.Osavaltion kuvernööri Rick Scott http://www.hs.fi/haku/?query=rick+scott patisti ihmisiä lähtemään heti kodeistaan ja hakeutumaan väestönsuojiin.”Aika on loppumassa. Jos olet evakuointialueella, sinun täytyy lähteä nyt. Tämä on katastrofaalinen myrsky, jollaista osavaltiomme ei ole koskaan ennen nähnyt”, Scott sanoi perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.Yli miljoonalle ihmiselle oli perjantaihin mennessä annettu evakuointimääräys Floridan ja Georgian osavaltioissa. Irman odotettiin laskeutuvan Yhdysvaltain rannikolle viikonloppuna.Perjantaina Atlantilla otti vauhtia myös toinen hirmumyrsky Jose, joka suunnisti kohti Irman pahoin runtelemia Karibian pikkusaaria.

Missä Irma kulkee?

Irma iski keskiviikkona Karibian saarille korkeimman eli viidennen luokan hirmumyrskynä. Torstaina ja perjantaina se pyyhkäisi Haitin, Dominikaanisen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten yli ja suuntasi kohti Kuubaa ja Bahamaa.Turistit ja paikalliset asukkaat pakenivat Kuuban suosituista rantalomakohteista myrskyn alta. Myös Bahamasaarilla määrättiin laajoja evakuointeja.Floridaan myrskynsilmän odotetaan iskevän varhain sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.

Millaiseen iskuun Floridan pitää varautua?

Irma heikkeni perjantain aikana korkeimman eli viidennen asteen hirmumyrskystä neljännen asteen myrskyksi. Se on kuitenkin edelleen erittäin vaarallinen ja aiheuttaa paljon tuhoa.Floridassa on annettu hurrikaani- ja tulvavaroitukset.Floridan kuvernööri Rick Scott http://www.hs.fi/haku/?query=rick+scott on varoittanut osavaltion asukkaita sanomalla, että Irma on ”suurempi, voimakkaampi ja nopeampi” kuin vuonna 1992 iskenyt hurrikaani Andrew.Andrew surmasi 65 ihmistä, tuhosi yli 25 000 asuntoa ja aiheutti yli 22 miljardin euron taloustappiot.Florida on tehostanut hurrikaaneihin valmistautumista Andrew’n jälkeen huomattavasti. Irman aiheuttamat tuhot voivat kuitenkin kasvaa moninkertaisiksi, sillä Floridan etelä- ja keskiosat ovat nykyään paljon tiiviimmin rakennettuja ja asukasluku on kasvanut kuudella miljoonalla.

Millaista tuhoa Irma on jo kylvänyt?

Irma oli perjantai-iltaan mennessä tappanut ainakin 17 ihmistä. Kuolonuhrien määrä voi vielä nousta, sillä raivaustyöt ovat vielä täysin kesken.Irma on ehtinyt aiheuttaa myös laajaa aineellista tuhoa pitkin Karibiaa. Se runnoi keskiviikkona pienen trooppisen Barbudan saaren lähes asuinkelvottomaan kuntoon. Arviolta 95 prosenttia saaren rakennuksista vaurioitui ja 30 prosenttia tuhoutui täysin. Kustannukset voivat kohota 100 miljoonaan dollariin eli 83 miljoonaan euroon.Myös Hollannille ja Ranskalle kuuluva Saint-Martinin saari kärsii myrskytuhoista. Neljä tai viisi ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui Irman kourissa.Varkaat käyttävät hyväkseen sekavaa tilannetta. Hollannin pääministeri Mark Rutte http://www.hs.fi/haku/?query=mark+rutte sanoi perjantaina, että myrskyn jälkeen ryöstely on noussut vakavaksi ongelmaksi.Hävityksestä ja kuolonuhreista on raportoitu myös Puerto Ricossa ja Neitsytsaarilla.Haiti ja Dominikaaninen tasavalta selvisivät pienemmillä tuhoilla kuin alkujaan pelättiin.

Mikä on suomalaisten tilanne Irman reitillä?

Floridassa asuu ulkoministeriön mukaan noin 25 000 suomalaista. Lisäksi alueella on suomalaisia matkailijoita, joiden tarkkaa määrää ei tiedetä.Ulkoministeriö ei ollut perjantaihin mennessä lähettänyt Floridassa oleskeleville suomalaisille tiedotteita myrskyn takia. Karibialla matkaileville niitä oli lähetetty. Finnairin lentoihin Irma ei vaikuta, sillä yhtiö ei tällä hetkellä lennä Floridassa sijaitsevaan Miamiin.

Toinen hirmumyrsky ottaa kierroksia Karibialla

Irmasta hädin tuskin selvinneellä Barbudan saarella valmistaudutaan jo toisen hurrikaanin saapumiseen.Antiguaa ja Barbudaa sekä Karibian muita pikkusaaria lähestyy idästä hirmumyrsky nimeltä Jose, joka voimistui perjantain kuluessa neljännen asteen myrskyksi.Erittäin vaarallinen myrsky saattaa pyyhkäistä saarten yli tai ohitse lauantaina.Hallitus on antanut Barbudan saarella asuville ihmisille evakuointikehotuksen. Hallituksen mukaan koko Barbuda saatetaan joutua evakuoimaan.