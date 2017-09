Saksan oikeistopopulistien uusi kasvo Alice Weidel pelaa kylmäpäistä peliä saadakseen AfD:lle kaiken mahdollisen huomion

Päivän lehti 9.9.2017

Saksan oikeistopopulistien uusi kasvo Alice Weidel pelaa kylmäpäistä peliä saadakseen AfD:lle kaiken mahdollis

Berliini

Populistiksi

Weidel

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

AfD

Kun

AfD

Suurimmillaan

Omasta