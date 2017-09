Päivän lehti 9.9.2017

Perjantain tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, jääkiekon Liigaa, tennistä ja keskeisimpiä rahapelejä

Ampumaurheilu

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Lumilautailu

Pyöräily

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

: Haulikkolajien MM-kilpailut:Naiset:Skeetin lopputulokset (75 kiekkoa+finaali: 1) Daria Jo Vizzi USA 54 (73), 2) Albina Shakirova Venäjä 52 (72+6), 3) Andri Eleftheriou Kypros 43 (72+5), ...9) Marjut Heinonen Suomi 71. –65 osanottajaa.Joukkuekilpailu: 1) Yhdysvallat 216 (ME)., Sveitsi: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,7 miljoonaa euroa:Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 70:127 lyöntiä (13 alle parin): Scott Hend Australia 64+63,128 (–12): Darren Fichardt Etelä-Afrikka 65+63,131 (–9): Thongchai Jaidee Thaimaa 65+66, Fabrizio Zanotti Paraguay 66+65, Todd Sinnott Australia 65+66,140 (par): Mikko Ilonen Suomi 70+70 (jakaa 64. sijaa). Ilonen eteni päätöskierroksille., Luukki (SHG): Finnish Tour -kiertueen 6/7 kilpailu:Kärjen tilanne 36/54 reiän jälkeen, par 70:Miehet:132 lyöntiä (8 alle parin): Juhana Kukkonen Oulun Golfkerho,133 (–7): Mikael Salminen Suur-Helsingin Golf.Naiset:141 (+1): Emmi Jalkanen Nokia River Golf.11. Vincent Onovo 0–1, 27. Evans Mensah 0–2, 32. Demba Savage 0–3.Erotuomari: Mikko Mörö.Yleisöä: 2579.VPS: Marko Meerits, Jerry Voutilainen, Ville Koskimaa, Markus Jurgenson (46. Jonas Levänen, v), Jesper Engström, Juha Hakola (46. Andre Clennon), Steven Morrissey, Joonas Vahtera, Ebrima Sohna, Mikko Viitikko, Sebastian Strandvall.HJK: Thomas Dähne (55. ua), Juha Pirinen, Anthony Annan (v), Demba Savage (65. Atomu Tanaka), Akseli Pelvas, Faith Friday Obilor, Rafinha, Sebastian Dahlström (69. Rasmus Schüller), Vincent Onovo (57. Markus Uusitalo), Valtteri Vesiaho, Evans Mensah.Erotuomari: Petri Viljanen.Yleisöä: 2317.HIFK: Carljohan Eriksson, Xhevdet Gela, Jukka Halme (85. Tommi Vesala), Pekka Sihvola, Otto-Pekka Jurvainen, Matias Hänninen, Mika Väyrynen (v) , Nosh A Lody, Juho Mäkelä (v) (79. Mikael Forssell), Kim Raimi, Aleksi Ristola (v) (68. Nnaemeka Anyamele).IFK Mariehamn: Andreas Vaikla, Kristian Kojola, Philip Sparrdal Mantilla, Brian Span, Robbin Sellin (80. Tommy Wirtanen), Gabriel Petrovic (v) , Amos Ekhalie, Aleksei Kangaskolkka, Bobbie Friberg Da Cruz, Aapo Mäenpää, Anthony Dafaa (62. Filip Hlupik).22. Joni Mäkelä 1–0, 76. Dani Hatakka 1–1, 88. Hamed Coulibaly 2–1.Erotuomari: Antti Munukka.Yleisöä: 2193.KuPS: Otso Virtanen, Nikko Boxall, Sebastian Sorsa, Ruben Gabriel, Ville Saxman, Gbolahan Salami (81. Ats Purje), Hamed Coulibaly, Petteri Pennanen, Jiri Nissinen, Joni Mäkelä (68. Saku Savolainen), Urho Nissilä (90. Ilmari Niskanen).SJK: Mihkel Aksalu, Matti Klinga, Jarkko Hurme, Timo Tahvanainen, William Greenwell Ions, Diego Bardanca Florez, Joel Mero (71. Aristote Mboma), Dani Hatakka (v), Johannes Laaksonen, Kaine Sheppard (53. Erfan Zeneli), Vahid Hambo.ottelut: 10.9. PS Kemi–JJK, Ilves–RoPS, 11.9. SJK–VPS, FC Lahti–KuPS, 12.9. IFK Mariehamn–Inter, HJK–HIFK.Ykkönen: Gnistan–Haka 1–1 (1–1).1. erä: maaliton.Jäähyt: 8.11. Zach Budish Jukurit 2 min, 16.20 Santeri Lukka KalPa 2 min.2. erä: 31.23 Frank Gymer (Eetu Luostarinen) 0–1, 35.29 Alex Lavoie (Juuso Riikola) 0–2.Jäähyt: 22.40 Valtteri Parikka KalPa 2 min.3. erä: 50.04 Alexander Ruuttu (Mathew Maione–Niko Hovinen) yv. 0–3.Jäähyt: 43.43 Janne Ritamäki Jukurit 2 min, 48.21 Hannu Pikkarainen Jukurit 2 min.Jäähyt yhteensä: Jukurit 3x2 min, KalPa 2x2 min.Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 8+13+5=26, Niko Hovinen KalPa 10+8+11=29.Yleisöä: 3 692.1. erä: 2.52 Jasse Ikonen (Mikael Ruohomaa–Aleksi Mäkelä) 0–1, 11.52 Janne Lahti (Oula Palve–Jesper Lindgren) sr. 1–1.Jäähyt: 5.15 Petteri Nikkilä HPK 2 min, 8.53 Lasse Kukkonen Kärpät 2 min.2. erä: maaliton.Jäähyt: 25.33 Jari Sailio Kärpät 2 min, 25.33. HPK joukkuerangaistus 2 min, 28.49 Jari Sailio Kärpät 2 min, 34.11 Otto Karvinen Kärpät 2 min, 34.34 Shaun Heshka Kärpät 2 min.3. erä: 43.37 Charles Bertrand (Julius Junttila–Miska Humaloja) 1–2.Jäähyt yhteensä: HPK 2x2 min, Kärpät 5x2 min.Maalivahtien torjunnat: Emil Larmi HPK 12+11+5=28 (poissa 57.56–60.00), Jussi Rynnäs Kärpät 2+11+10=23.Yleisöä 4144.1. erä: 3.46 Valtteri Kemiläinen (Mikko Lehtonen–Teemu Nurmi) 0–1.Jäähyt: 9.05 Eemeli Suomi Ilves 2 min, 9.58 Jukka Peltola Tappara 2 min.2. erä: 31.07 Jukka Peltola (Joona Luoto–Matti Järvinen) 0–2, 38.12 Otso Rantakari (Jarno Kärki–Matti Järvinen) yv. 0–3.Jäähyt: 28.54 Joona Luoto Tappara 2 min, 32.56 Otso Rantakari Tappara 2 min, 36.54 Mikael Kuronen Ilves 2 min.3. erä: maaliton.Jäähyt yhteensä: Ilves 2x2 min, Tappara 3x2 min.Maalivahtien torjunnat: Antti Lehtonen Ilves 12+3+4=19, Dominik Hrachovina Tappara 10+11+6=27.Yleisöä: 6470.1. erä: 11.36 Robert Rooba (Antti Suomela–Mikko Kalteva) yv. 1–0, 19.20 Teemu Eronen (Ville Varakas) 1–1, 19.47 Juha-Pekka Haataja (Jarkko Malinen–24 Ryan O'Connor) yv. 1–2.Jäähyt: 10.28 Teemu Eronen HIFK 2 min, korkea maila, 19.36 Juuso Puustinen JYP 2 min+10 min.2. erä: 21.13 Robert Rooba (Juha-Pekka Hytönen–Tuomas Salmela) 2–2, 26.27 Antti Suomela (Joonas Nättinen–Jerry Turkulainen) 3–2, 36.35 Antti Suomela (Jerry Turkulainen–Joonas Nättinen) 4–2.Jäähyt: 23.26 Jarkko Immonen JYP 2 min, 32.24 Juuso Salmi HIFK 2 min.3. erä: maaliton.Jäähyt: 53.18 Tuomas Salmela JYP 2 min.Jäähyt yhteensä: JYP 3x2 min, 1x10 min, HIFK 2x2 min.Maalivahtien torjunnat: Juho Olkinuora JYP 7+8+7=22, Niklas Bäckström HIFK 9+9+0=18, Atte Engren HIFK 0+0+7=7 (poissa 57.11–58.03, 58.25–60.00)Yleisöä: 4135.1. erä: maaliton.Jäähyt: 8.26 Petrus Palmu TPS 2 min, 11.05 Janne Keränen Lukko 2 min, 16.49 Johan Motin Lukko 2 min.2. erä: maaliton.Jäähyt: 29.39 Ilkka Pikkarainen TPS 2 min, 32.01 Peter Tiivola Lukko 2 min.3. erä: maaliton.Jäähyt: 53.25 Jasper Lindsten TPS 2 min, 56.42 Patrik Virta TPS 2 min.Jatkoaika: 60.41 Joakim Hillding (Janne Keränen) 1–0.Jäähyt yhteensä: Lukko 3x2 min, TPS 4x2 min.Maalivahtien torjunnat: Kaapo Kähkönen Lukko 10+13+6+0=29, Oskari Setänen TPS 7+2+14+0=23.Yleisöä: 3253.1. erä: 15.15 Mikko Virtanen (Arttu Pelli, Niko Tuhkanen) 0–1.Jäähyt: 1.06 Jere Sneck SaiPa 2 min, 12.41 Jere Sneck SaiPa 2 min, 15.29 Juha Järvenpää KooKoo 2 min (kärsi Anrei Hakulinen), 18.46 Kim Strömberg SaiPa.2. erä: 23.15 Michael Keränen 0–2, 24.13 Patrick Björkstrand (Toni Hyvärinen, Anrei Hakulinen) 0–3, 26.17 Eero Savilahti (Tomi Leivo) 0–4, 37.49 David Goodwin (Eetu Koski, Janne Kettunen) 1–4.Jäähyt: 28.29 Miikka Pitkänen KooKoo 2 min, 32.50 Niko Tuhkanen KooKoo 2 min, 33.07 Jake Newton 2 min.3. erä: 42.21 Michael Keränen (Patrick Björkstrand, Toni Kähkönen) 1–5 yv, 46.45 Eero Savilahti (Miikka Pitkänen, Jake Newton) 1–6 yv2, Eero Savilahti (Miikka Pitkänen, Anrei Hakulinen) 1–7 yv.Jäähyt: 40.56 Kalle Maalahti SaiPa 2 min, 44.48 Cody Kunyk SaiPa 5+20 min, 46.06 Lasse Lappalainen SaiPa 2 min.Jäähyt yhteensä: SaiPa 5X2 min+1X5 min+1X20 min=35 min, KooKoo 4X2 min=8 min.Maalivahtien torjunnat: Jussi Markkanen SaiPa 6+6+0=12 (vaihto 26.17) Frans Tuohimaa SaiPa 0+7+15=22, Juha Järvenpää KooKoo 8+10+14=32.Yleisöä: 4021.1. erä: 13.52 Kimi Koivisto (Juha Leimu, Iikka Kangasniemi) 1–0 yv.Jäähyt: 4.54 Miska Siikonen Pelicans 2 min, 12.55 Olavi Vauhkonen Sport 2 min.2. erä: 21.35 Mikko Laine (Tommi Tikka, Filip Riska) 1–1 vt, 25.13 Olavi Vauhkonen (Tomi Körkkö, Joonas Komulainen) 1–2, 35.49 Antti Kalapudas (Aleksi Ainali, Niklas Nevalainen) 1–3, 37.12 Iikka Kangasniemi (Miska Siikonen) av vt 2–3.Jäähyt: 22.07 Tommi Tikka Sport 2 min, 36.00 Taavi Vartiainen Pelicans 2 min.3. erä: 41.36 Aleksi Rekonen (Borna Rendulic) 3–3 sr, 55.31 Markus Nenonen (Michael Parks) 3–4, 58.50 Filip Riska (Markus Kankaanperä) 3–5 tm.Jäähyt: 42.38 Jordan Rowley Pelicans 2 min, 56.04 Joni Tuulola Sport 2 min.Jäähyt yhteensä: Pelicans 3X2 min=6 min, Sport 3X2 min=6 min.Maalivahtien torjunnat: Janne Juvonen Pelicans 4+6+11=21, Mika Järvinen Sport 9+13+6=28.Yleisöä: 4286.Avtomobilist Jekaterinburg–Amur Habarovsk 8–1 (1–1, 4–0, 3–0)Jugra Hanti-Mansijsk–Ak Bars Kazan 2–4 (0–3, 2–1, 0–0)Torpedo Nizhni Novgorod–Minskin Dinamo 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)Severstal Tsherepovets–SKA Pietari 2–7 (1–3, 1–2, 0–2)Riian Dinamo–Barys Astana 0–6 (0–2, 0–4, 0–0)Moskovan TsSKA–Moskovan Dinamo 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)Slovan Bratislava–Neftehimik Nizhnekamsk ja. 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–1)Lada Toljatti–Metallurg Magnitogorsk 3–5 (1–2, 1–3, 1–0)MM: Oskar Osala 0+1.Vitjaz–Salavat Julajev Ufa 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)SJU: Teemu Hartikainen 1+0, Joonas Kemppainen 0+2., Uusi-Seelanti: Lumikourun maailmancupin kilpailu 1/6:Miehet: 1) Yuto Totsuka Japani 93,25, 2) Ayumu Hirano Japani 92,25, 3) Patrick Burgener Sveitsi 88,50, ...12) Peetu Piiroinen Suomi 52,75, 25) Markus Malin Suomi 45,00, 34) Janne Korpi Suomi 23,66.: Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:19. etappi, 149,7 km, Caso–Gijon: 1) Thomas De Gendt Belgia 3.35.46, 2) Jarlinson Pantano Kolumbia, 3) Ivan Garcia Espanja, kaikilla sama aika.Kokonaistilanne 19/21 etapin jälkeen: 1) Christopher Froome Britannia 75.51.51, 2) Vincenzo Nibali Italia –1.37, 3) Wilco Kelderman Hollanti –2.17.: Kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet, palkintoarvo 42,4 miljoonaa euroa:Miesten nelinpelin välierät: Jean-Julien Rojer Hollanti/Horia Tecau Romania (12)–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 1–6, 7–6 (7–5), 7–5, Feliciano Lopez/Marc Lopez Espanja (11)–Bob Bryan/Mike Bryan USA (5) 3–6, 6–3, 6–4.Naisten kaksinpelin välierät: Sloane Stephens USA–Venus Williams USA (9) 6–1, 0–6, 7–5, Madison Keys USA (15)–Coco Vandeweghe USA (20) 6–1, 6–2.Poikien kaksinpeli, 3. kierrosta: Emil Ruusuvuori Suomi–Sam Riffice USA 4–6, 6–4, 6–2.Ruusuvuori kohtaa puolivälierissä Argentiinan Sebastian Baezin, joka on sijoitettu turnauksessa kymmenenneksi.Päänumerot (8.9.): 11, 38, 40, 42, 48. Tähtinumerot: 4, 5.Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 447 913,70 e, 5 oikein 94 852,30 e, 4+2 oikein 6 873,30 e, 4+1 oikein 328,50 e, 4 oikein 149,50 e, 3+2 oikein 73,40 e, 2+2 oikein 24,50 e, 3+1 oikein 21,10 e, 3 oikein 18,80 e, 1+2 oikein 10,60 e, 2+1 oikein 8,70 e.Päiväarvonta (8.9.): 1, 4, 8, 9, 12, 13, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 46, 63, 64, 65, 70. Kunkkunumero: 46.Ilta-arvonta (8.9.): 6, 7, 9, 15, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 65, 68, 70. Kunkkunumero: 41.Myöhäisarvonta (8.9.): 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 38, 40, 46, 50, 51, 61, 66, 67, 70. Kunkkunumero: 70.(8.9.): 9 1 5 6 8 5 9.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.13.00 Naisten Superpesis: Pesäkarhut-Manse PP, 2. finaali18.45 Koripallon EM: Suomi-Italia, neljännesvälierä18.00 Vaahteramalja: Roosters-Royals17.00 Liiga: Ässät-Ilves23.05 Tennis: US Open, finaali N17.00 Ravit: Toto 76, Oulu15.00 Ravit: Toto 76, Oulu13.35, 15.10 ja 16.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, San Marino14.45 Pyöräily: La Vuelta, 20. etappi19.00 Tennis: US Open, nelinpelin finaali M23.00 Tennis: US Open, finaali N15.15 Pyöräily: Tour of Britain18.00 British Superbike Championship: Silverstone23.00 MLS: Chicago-NY Red Bulls14.30 Valioliiga: Man City-Liverpool17.00 Valioliiga: Everton-Tottenham19.30 Valioliiga: Stoke-Man Utd21.45 La Liga: Barcelona-Espanyol14.00 La Liga: Real Madrid-Levante19.00 Serie A: Juventus-Chievo12.30 Koripallon EM: Slovenia-Ukraina17.15 La Liga: Valencia-Atlético19.30 Championship: Sheffield Wednesday-Nottingham21.45 Serie A: Sampdoria-Roma23.45 Nyrkkeily: Usyk-Huck02.00 Nascar Sprint Cup: Richmond12.30 KHL: Kunlun-JokeritViasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport18.45 Koripallon EM: Suomi-Italia14.30 European Tour: European Masters19.30 LPGA Tour: Indy Women in Tech Champ.