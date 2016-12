Linnakesaaren isännältä meni hermot Helsinkiin: Tom Kaisla haluaa siirtää Rysäkarin Helsingistä Espooseen

Päivän lehti 9.12.2016

Rysäkari 1, 00210 Helsinki on upeat merimaisemat mutta kirjeitä on turha odottaa. Rysäkari tunnetaan entisenä Puolustusvoimien linnakesaarena, ja se sijaitsee Helsingin ja Espoon rajalla Lauttasaaresta lounaaseen.

Ainoa vakituisesti Rysäkarissa asuva ihminen on liikemies Tom Kaisla http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tom%20Kaisla , joka osti saaren valtiolta vuonna 2011. Nyt Kaisla on kypsynyt sekä postikulun toimimattomuuteen että nykyiseen kotikaupunkiinsa Helsinkiin.”Paras ratkaisu on kuntarajan siirto. Helsingissä meillä ei ole minkään sortin kuntapalveluita, ei sähköä eikä edes venepaikkaa mantereella”, Kaisla sanoo.Kaisla on käynnistänyt valtiovarainministeriön kautta prosessin, jonka myötä sekä Helsinki että Espoo ottavat nyt kantaa siihen, voisiko Kaislasta ja Rysäkarista tulla espoolaisia. Rysäkarin asiat hoituvat jo nyt Espoossa olevan yksityisen sataman kautta.

