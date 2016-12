Hietaniemen liki 100-vuotias pienvenetelakka säilyy – Helsingin liikuntalautakunta päätti asiasta illalla

Päivän lehti 9.12.2016

Helsingin

Ouritsaaressa sijaitseva pienvenetelakka saa jatkaa toimintaansa.Helsingin liikuntalautakunta käsitteli alueen tulevaisuutta kokouksessaan torstaina ja päätti hylätä aluetta koskevan tarveselvityksen.Telakan tulevaisuus on ollut vaakalaudalla, sillä Helsingin kaupunki irtisanoi telakan vuokrasopimuksen jo vuonna 2015. Vielä keväällä aikeena oli toteuttaa alueella tarveselvitys, mikä olisi mitä todennäköisimmin tarkoittanut loppua telakan toiminnalle.

”Meille

Telakka

tuli paljon kansalaispalautetta telakan puolesta”, kertoi liikuntalautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola http://www.hs.fi/haku/?search-term=Riku%20Ahola (vas) ennen kokousta.Viesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta paikasta ja toiminnasta on nyt mennyt mitä ilmeisimmin perille poliitikoille.”Sen lopettaminen olisi tarkoittanut näille puuperinneveneharrastajille heidän yhteisönsä hajoamista”, Ahola sanoi.on toiminut Hietaniemessä, pienen luodon kärjessä, 1920-luvulta alkaen. Toiminta on pienimuotoista, mutta suosittua perinnepuuveneharrastajien keskuudessa.

Vapaat

Alueella on mahdollisuus kunnostaa itse omaa venettään tai saada sen laittamiseen asiantuntijapalveluita.rantatontit alkavat olla tätä nykyä kortilla Helsingissä, Ahola huomauttaa. Useimmat tonttimaat rantojen tuntumassa on jo kaavoitettu asuntorakentamiselle tai muulle rakentamiselle. Siitä syystä myös kaupungin oma varikko oli tarkoitus siirtää Sompasaaresta Ouritsaareen.Nyt kaupungin oma varikko sijoitetaan todennäköisesti väliaikaisesti Rajasaareen, Ahola kertoo. Siellä sijaitsee jo entuudestaan veneiden talvisäilytyspaikkoja. Puolet saaresta on omistettu koirien ulkoilutukseen.