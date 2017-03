Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua.

Päivän lehti 10.3.2017

Ampumaurheilu Maribor, Slovenia:



Ilma-aseiden EM-kilpailut:



Miesten liikkuvan maalin sekajuoksut: 1) Vladislav Shtshepotkin Venäjä 386, 2) Maksim Stepanov Venäjä 386, 3) Emil Martinsson Ruotsi 384, 4) Tomi-Pekka Heikkilä Suomi 382, ...7) Krister Holmberg Suomi 379, ...14) Heikki Lähdekorpi Suomi 372.



Joukkuekilpailu: 1) Venäjä (Shtshepotkin, Stepanov, Vladislav Prianishnikov) 1 153/33, 2) Ruotsi (Martinsson, Jesper Nyberg, Niklas Bergström) 1 133/27, 3) Suomi (Heikkilä, Holmberg, Lähdekorpi) 1 133/20.



Tytöt, ilmakivääri 10 m: 1) Jade Bordet Ranska 249,1, ...24) Marianne Palo Suomi 411,7, ...44) Jenna Kuisma Suomi 408,9, ...56) Henna Viljanen Suomi 406,2.



Hiihtosuunnistus Krasnojarsk, Venäjä:



MM-kilpailut:



Naisten keskimatka: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 32.09, 2) Polina Frolova Venäjä 33.46, 3) Salla Koskela Suomi 34.16,...8) Marjut Turunen Suomi 36.08,...10) Milka Reponen Suomi 37.02,...12) Mirka Suutari Suomi 37.30,...18) Mira Kaskinen Suomi 39.01.



Jalkapallo Englannin Valioliiga keskiviikkona:



Manchester C–Stoke 0–0



Mestarien liigan neljännesvälierien 2. ottelut:



Barcelona, Espanja–PSG, Ranska 6–1 (2–0)



3. Luis Suarez 1–0, 40. Laywin Kurzawa om. 2–0, 50. Lionel Messi rp. 3–0, 62. Edinson Cavani 3–1, 88. Neymar 4–1, 90. Neymar rp. 5–1, 90. Sergi Roberto 6–1.



Yleisöä: 96290.



Barcelona jatkoon yhteismaalein 6–5.



Dortmund, Saksa–Benfica, Portugali 4–0 (1–0)



4. Pierre-Emerick Aubameyang 1–0, 59. Christian Pulisic 2–0, 61. Aubameyang 3–0, 85. Aubameyang 4–0.



Yleisöä: 65849.



Dortmund jatkoon yhteismaalein 4–1.



Jääkiekko KHL:



Pudotuspelien 2. kierrosta (4 ottelu­voitolla jatkoon):



Avangard Omsk–Ak Bars Kazan ja. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)



Kazan johtaa voitoin 1–0.



Magnitogorsk–Barys Astana 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)



M: Oskar Osala 1+0.



Magnitogorsk johtaa voitoin 1–0.



Liiga:



Lukko–Jukurit 3–4 (0–3, 2–1, 1–0)



SaiPa–KooKoo 1–7 (0–1, 0–4, 1–2)



Tappara–Pelicans ja. 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)



Kärpät–TPS vl. 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–0, 0–1)



Tappara583210511178–126121TPS58288814159–119108KalPa582781013159–134107JYP58278914152–117106HPK582312518147–12798Ässät58247423126–13290Pelicans58228721151–14489Kärpät59228623143–13388HIFK58218425130–13783Ilves58206725139–14279Jukurit59204827126–13876Lukko58176728145–16970KooKoo581471126128–16467Sport581551127124–16566SaiPa58145831113–17360Seuraavat ottelut: 11.3. JYP–KooKoo, Ilves–Lukko, Pelicans–Kärpät, HPK–Tappara, KalPa–Sport, HIFK–Ässät, ­SaiPa–TPS.



Naisten SM-sarja:



Pudotuspelien välierät:



Espoo United–KalPa 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)



Espoo U loppuotteluihin voitoin 3–2.



NHL:



Boston–Detroit 6–1 (4–0, 1–1, 1–0)



B: Tuukka Rask 26/27 torjuntaa.



Dallas–Ottawa 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)



D: Esa Lindell 0+1, Kari Lehtonen 15/18 torjuntaa, Antti Niemi 3/5 torjuntaa.



Winnipeg–Pittsburgh 4–7 (3–2, 0–4, 1–1)



Lumilautailu Sierra Nevada, Espanja:



Lumilautailun MM-kilpailut, slopestylen karsinta:



Miehet:



1. karsintaryhmä: 1) Måns Hedberg Ruotsi 90,25 pistettä, 2) Ville Paumola Suomi 88,00, 3) Seppe Smits Belgia 86,00, 4) Clemens Schattsschneider Itävalta 82,00, 5) Niklas Mattsson Ruotsi 77,50, 6) Fridtjof Tischendorf Norja 77,25, 7) Sebbe De Buck Belgia 74,00, 8) Dylan Thomas USA 71,75,...10) Kalle Järvilehto Suomi 71,25, ...27) Mikko Rehnberg Suomi 23,00.



2. karsintaryhmä: 1) Carlos Garcia Knight Uusi-Seelanti 94,25, 2) Tiarn Collins Uusi-Seelanti 88,75, 3) Chris Corning USA 84,00, 4) Nicolas Huber Sveitsi 79,25, 5) Francis Jobin Kanada 73,75, 6) Rene Rinnekangas Suomi 73,00, 7) Billy Morgan Britannia 72,00, 8) Vlad Hadarin Venäjä 68,50.



Molempien karsintaryhmien kahdeksan parasta lauantain loppukilpailuun.



Naiset:



1) Miyabi Onitsuka Japani 93,00, 2) Laurie Blouin Kanada 90,50, 3) Karly Shorr USA 84,75, 4) Jessika Jenson USA 84,50, 5) Zoi Sadowski Synnott Uusi-Seelanti 81,75, 6) Isabel Derungs Sveitsi 79,25, 7) Yuka Fujimori Japani 72,25, 8) Brooke Voigt Kanada 71,50. – Ella Suitiala Suomi ei osallistunut.



Karsinnan kahdeksan parasta lauantain loppukilpailuun.



Rahapelit Keno 10/17



Torstai 9. 3.



Päiväarvonta: 2, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 22, 23, 26, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 52, 53, 68



Kunkkunumero: 37



Ilta-arvonta: 1, 2, 3, 7, 11, 18, 27, 30, 36, 40, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 57, 66, 67, 70



Kunkkunumero: 40



TV-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



15.30 Ampumahiihdon mc: M 10 km, Kontiolahti



18.45 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Kontiolahti



Yle TV2



20.05 Korisliiga: Kouvot-Kataja



22.46 Freestylen MM: Hypyt



Nelonen Pro 2



03.00 NBA: Minnesota-Golden State



MTV Max



19.00 Ravit: Toto4, Jyväskylä



MTV Sport 1



22.00 PGA Tour: Valspar Championship



C More Golf



13.45 PGA Tour: Valspar Championship



Eurosport 1



16.30 Pyöräily: Pariisi-Nizza



20.00 ja 23.00 Alppihiihdon mc: Suurpuj. N, Squaw Valley



Eurosport 2



15.00 Pyöräily: Tirreno-Adriatico



18.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Oslo



21.30 Bundesliiga: Leverkusen-Werder Bremen



23.30 Snooker: Players Championship



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Juventus-Milan



Viasat Fotboll



21.45 La Liga: Espanyol-Las Palmas



Viasat Urheilu



22.05 Rugby Six Nations: Wales-Irlanti



04.05 NHL: Edmonton-Pittsburgh



Viasat Sport



21.45 Championship: Brighton-Derby



02.35 NHL: Detroit-Chicago



Viasat Jääkiekko HD



18.30 KHL Playoffs: SKA Pietari-Dynamo Moskova



02.35 NHL: Florida-Minnesota



Viasat Hockey



18.30 KHL Playoffs: TsSKA Moskova-Lokomotiv



03.05 NHL: St. Louis-Anaheim



Viasat Golf



07.30 ja 11.00 European Tour: Indian Open