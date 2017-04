Päivän lehti 10.4.2017

Olen neljän lapsen äiti. Minulla on kaksi siemenlasta ja kaksi taimilasta. He ovat kaikki jo aikuisia ja heillä on omat perheet. Nimi sijaislapsi on kalskahtanut korvaani aina jotenkin ikävältä, murheelliselta. Keiden sijaisia he ovat? Koen, että olemme näille lapsille uusi perhe, uusi kasvualusta heidän elämälleen. Olemme heidän kanssaan uusioperhe.



Puutarhanhoito ja kukat – joista pidän kovasti – voisivat havainnollistaa ajatustani. Kylvän keväällä kukan siemeniä maahan, ja toisia kukkia ostan valmiina taimina. Minulle ne ovat yhtä arvokkaita ja rakkaita huolimatta niiden alusta. Huolehdin niiden kasvusta ja tarpeista, ja ne antavat iloa elämääni. Näin ajattelen lapsistani: toiset lapseni olen saanut siemenestä ja toiset valmiina taimina.



Rohkenen ehdottaa, että puhuisimme sijaislasten sijaan taimilapsista.



Hannele Metso



eläkeläinen, Järvenpää