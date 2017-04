Päivän lehti 10.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Savon Sanomat pohtii sosiaali- ja terveysuudistuksen vaikutusta kuntiin.



”Soten myötä kunnista tulee nykyistä pienempiä hallinnollisia ja rahankäytön yksikköjä, minkä täytyy johtaa kevyempään byrokratiaan ja parempaan läpinäkyvyyteen yhteisten varojen käytössä. Budjettien pienenemisen oheisseurauksena leväperäisyyksiä on vaikeampaa piilottaa.”



Ilkka analysoi kuntavaalien äänestyskäyttäytymistä.



”Varmoja äänestäjiä ja varmoja ehdokkaastaan ovat etenkin varttuneemmat kansalaiset. He äänestävät ennakkoon useammin kuin nuoret. Enemmistöllä äänestäjistä ei kuitenkaan ole enää ­vakiintunutta puoluekantaa.”



Turun Sanomat korostaa Suomen ulkomaankaupan merkitystä.



”Vientiteollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä huolta, mutta yhtä lailla tär­keää on ylläpitää olosuhteita, jotka houkuttelevat Suomeen ulkomaisia investointeja jatkossakin.”



”Suomalaiset yhtiöt hakevat tehokkuutta sekä uusia markkinoita ja kasvua investoimalla ulkomaille. Onkin tärkeää, että myös Suomi koetaan kilpailukykyiseksi kohdemaaksi. Ulkomainen raha synnyttää Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia.”