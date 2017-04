Päivän lehti 10.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Espoon uudella valtuustolla voi olla edessään kulunutta vaalikautta valoisampi tulevaisuus. Se ei ole paljon – kaupungilla on takanaan hämyisiä vastoinkäymisiä Suomenojan satamassa, yllättävää rahanmenoa metrohankkeessa ja jonoksi asti sisä­ilmaongelmaisia kouluja.



Espoota on luotsannut eteenpäin jo pitkään kokoomus. Sillä on ollut paikkoja valtuustossa yli kaksinkertainen määrä toisena tulevaan vihreisiin verrattuna. Nyt asetelma on muuttumassa, sillä vihreät ovat lisäämässä valtuustopaikkojaan tuntuvasti.



Sen vaikutus Espoon päätöksentekoon saattaa olla vähäisempi kuin luvut antavat ymmärtää. Vihreiden voitto on toki kiistaton, mutta kaupungin suurimpana puolueena säilyy edelleen kokoomus.



Kokoomuksen asema on Espoossa niin vahva, ettei se parin paikan menettämisestä horju.



Lisäksi kokoomuksella on perinteisesti ollut monen pienemmän ryhmän tuki. Perussuomalaiset, Rkp ja keskusta ovat löytäneet toisensa taloudessa sekä liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.



Se, muuttuuko Espoon politiikan suunta, riippuu nyt pitkälti siitä, miten Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät löytävät toisensa.