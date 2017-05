Päivän lehti 10.5.2017

Erilaiset korttihuijaukset ja muut talouspetokset ovat olleet paljon esillä, ja meitä kuluttajia on neuvottu pitämään varamme.



Huolellisuus korttien ja tunnuslukujen kanssa on opittu, mutta pankkitilin veloitusten tarkkailu onkin mutkikkaampaa. Korttimaksujen saajat ovat usein jotain ihan muuta kuin mitä liikkeen ovessa lukee.



Voitaisiinko sopia sellaisesta menettelystä, jossa tiliotteille tulostuisi veloittavan yrityksen markkinointinimi yrityksen virallisen nimen sijaan? Nyt maksun saajina on aivan oudon kuuloisia T:mi Jaana Jokusia, kun olen asioinut Mäkikylän kioskilla tai Jaakon Marketissa. Tyypillisesti summat ovat niin pieniä, ettei juuri kukaan tarkista niitä. Joukossa voi olla helposti asiattomiakin veloituksia.



Elisa Hartikka



muotoilija, Helsinki