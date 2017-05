Päivän lehti 10.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hämeenlinna (Riitta Anttikoski)



Raitapukuisten naisten ryhmä liikkuu verkalleen kevätaurinkoisella, korkean aidan ympäröimällä pihalla.



Eräs heistä, noin 40-vuotias, lähtee ripein askelin matalaan siipirakennukseen. Hetkessä vaihtuu raitapuku valkoiseen takkiin ja harsonaamariin. Portaat ylös – ja siellä odottaa nälkäinen vauva.



Tämä nainen kuuluu niiden 139 joukkoon, jotka kärsivät rangaistustaan Hämeenlinnan naisvankilassa. Heistä kolmellatoista on vauva laitoksen lastenosastolla. Osa lapsista on syntynyt äidin ollessa vankeudessa ja muutamat naiset ovat tuoneet pikkuvauvan mukanaan.



Nykyisissä olosuhteissa lapset ovat vankilan lastenosastolla ja äidit käyvät heitä ruokkimassa ja hoitamassa. Yön äiti ja lapsi viettävät erillään. Mutta parhaillaan ”Pikku-Parolaan” rakennettavaan uuteen naisvankilaan tulee ns. äiti-lapsiosasto.



Täällä äidit pitävät lapsen luonaan myös öisin, kertoi vankilanjohtaja Urho Pulkkinen.



– Äiti voi pitää lapsensa vankilan lastenosastolla kaksivuotiaaksi. Mikäli äidin vapausrangaistus jatkuu vielä sen jälkeen, sijoitetaan lapsi joko kotiin tai sukulaisten luo, jos se on mahdollista. Jos äidin tuomiosta on jäljellä vain lyhyt aika, eikä lapselle löydy sukulaisten tai tuttavien luota hoitopaikkaa, hän voi odottaa äidin vapautumista lastenosastolla.



— Mikäli äiti viipyy vielä pitkähkön ajan täällä, luovutetaan lapsi äidin kotikunnan sosiaaliviranomaisille. Vain perin harvoin vankiäiti antaa lapsensa adoptoitavaksi. -- Sen sijaan olen kuullut, että vapauduttuaan äiti on luopunut lapsestaan, kun vaikeudet ovat tulleet eteen. Mutta muurin tällä puolella lapsi on hyvin tärkeä kiinnekohta.



Ravintoloissa tuntuvaa puutetta työvoimasta Työvoimanpuute on tällä hetkellä tuntuva ravintola-alalla. Avoimia paikkoja on lähes kaikkialla maassa, mutta vaikeinta on Helsingissä ja muissa rannikkokaupungeissa, kerrottiin Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitosta tiistaina.



–Tilanne vaikeutuu aina kesän lähestyessä kun kesäravintolat avataan, ja myös laivoihin otetaan paljon tilapäistä työvoimaa. Avoimia paikkoja on jatkuvasti ravintola-alalla keväällä enemmän kuin työnhakijoita. Lähinnä kaivataan tilapäistyövoimaa kesäkuukausien aikana avoinna oleviin kesäravintoloihin ja -kahviloihin.



Pettävä ulkonäkö Floridan osavaltion kongressin jäsenet esittivät voimakkaan suullisen hyväksymisensä lakiehdotukselle, jonka mukaan naisten rintaliivit, tekoripset, tekosilmäripset ja kosmeettiset aineet luokiteltaisiin tavaroihin, jotka ”muuttavat jonkin pakkauksenulkonäköä siinä määrin, että varsinaisen sisällön suhteen saattaa erehtyä”. (Reuter)



Pussimaito Porvoolaisetkin perheenemännät ovat saaneet viime päivinä tutustua pussimaitoon ja kysyntä on ollut ainakin näin alkuun hyvä. Maito pakataan Helsingissä, jonne meijerin toiminnan rationalisoinnin vuoksi kaikki maidon pakkaaminen on siirretty.



HS