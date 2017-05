Päivän lehti 10.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tiistaina 9. toukokuuta sivulla A 17 kerrottiin virheellisesti, että kahvila-konditoria Rönttösrouva on toiminut Tapanilassa vuodesta 1992. Rönttösrouva on perustettu vuonna 1992, mutta Tapanilassa se on toiminut vuodesta 2004.