Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Ampumaurheilu Aarhus, Tanska, 300 metrin kiväärin Eurooppa-cup:



300 m vakiokivääri, 3x20 ls: 1) Steffen Olsen Tanska 595, 2) Andrea Rossi Sveitsi 586, 3) Stian Bogar Norja 585/24 napakymppiä, 4) Aleksi Leppä Suomi 585/20, ...muut suomalaiset: 7) Juho Kurki 578, 11) Juho Autio 575, 15) Antti Puhakka 567, 16) Juha Rutonen 565, 19) Antti Kajan 561.



Jalkapallo Englannin Valioliiga maanantaina:



Chelsea–Middlesbrough 3–0 (2–0)



Jääkiekko Köln/Pariisi, miesten MM-kilpailut:



Lohko A (Köln) maanantain myöhäisottelu: USA–Ruotsi 4–3 (2–3, 1–0, 1–0)



Tiistaina:



Italia–Latvia 1–2 (1–1, 0–0, 0–1).



Latvia on voittanut kaikki kolme otteluaan.



Slovakia–Tanska 3–4 vl.



Lohko B (Pariisi) maanantain myöhäisottelu: Suomi–Tshekki vl. 3–4 (3–0, 0–0, 0–3, 0–1)



Tiistaina:



Slovenia–Norja 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)



Sveitsi–Ranska 3–4 vl.



NHL:n pudotuspelien 2. kierros, 6/7 ottelu: Pittsburgh–Washington 2–5 (0–1, 0–1, 2–3). Voitot tasan 3–3.



Koripallo NBA-liigan pudotuspelien 2. kierrosta (jatkoon neljällä voitolla):



Länsilohko: Utah–Golden State 95–121. Golden State jatkoon voitoin 4–0.



Pesäpallo Naisten Superpesis:



Pori–Lappajärvi 2–0 (4–2, 15–1)



Purjehdus Marseille, Ranska, finnjollien EM-kilpailut:



Tilanne 2. päivän jälkeen: 1) Ben Cornish Britannia 12 pistettä (tiistain lähtösija 1), 2) Zsombor Berecz Unkari 14 (2), 3) Anders Pedersen Norja 14 (4), ...suomalaiset: 12) Oskari Muhonen 57 (11), 29) Waltteri Moisio 83 (9), 35) Mikael Hyryläinen 108 (41), 47) Tapio Nirkko 136 (hylättiin).



Tiistaina purjehdittiin kevyen tuulen takia vain yksi lähtö.



RS:X-luokan EM-kilpailut:



Naiset, tilanne 2. päivän jälkeen: 1) Helene Noesmoen Ranska 3 nettopistettä (tiistain lähtösija 15), 2) Lilian De Geus Hollanti 9 (3), 3) Maja Dziarnowska Puola 11 (16), ...19) Tuuli Petäjä-Sirén Suomi 54 (21).



Kisat huipentuvat lauantain ratkaisulähtöihin. Niiden ensimmäiseen vaiheeseen yltää 12 parasta.



Monte Carlo, Monaco:



470-luokan EM-kilpailut:



Naiset, tilanne 2. päivän jälkeen: 1) Mafalda Pires de Lima/Mariana Lobato Portugali 13 nettopistettä (tiistain lähtösijat 3, 30), 2) Noya Bar-Am/Nina Amir Israel 18 (1, 36), 3) Gil Cohen/Stav Brokman Israel 21 (10, 8), ...12) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 32 (18, 33).



Kisojen mitalilähdöt purjehditaan lauantaina.



Pyöräily Etna, Italia, maantiepyöräilyn Italian ympäriajo, 4/21 etappi, 181 km, Cefalu–Etna:



1) Jan Polanc Slovenia 4.55.58, 2) Ilnur Zakarin Venäjä jäljessä 19 sekuntia, 3) Geraint Thomas Britannia –0.29, 4) Thibaut Pinot Ranska, sama aika, 5) Dario Cataldo Italia, sama aika, 6) Tom Dumoulin Hollanti, sama aika, 7) Bob Jungels Luxemburg, sama aika, 8) Adam Yates Britannia, sama aika, 9) Bauke Mollema Hollanti, sama aika, 10) Vincenzo Nibali Italia, sama aika.



Kokonaistilanne: 1) Jungels 19.41.56, 2) Thomas –0.06, 3) Yates –0.10, 4) Nibali –0.10, 5) Domenico Pozzovivo Italia –0.10, 6) Nairo Quintana Kolumbia –0.10, 7) Dumoulin –0.10, 8) Mollema –0.10, 9) Mikel Landa Espanja –0.10, 10) Pinot –0.10.



Tennis Madrid, Espanja, miesten ATP1000-turnaus, palkintoarvo noin 5,439 miljoonaa euroa:



Nelinpelin 2. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Oliver Marach Itävalta/Mate Pavic Kroatia 4–6, 6–4, 14–12.



Suoraan 2. kierrokselle päässeet Kontinen ja Peers kohtaavat puolivälierissä voittajan ottelusta Tommy Haas Saksa/Max Mirnyi Valko-Venäjä–Feliciano Lopez/Marc Lopez Espanja.



