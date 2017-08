Päivän lehti 10.8.2017

Torstain tv-elokuvia

Kaivopuiston kaunis Regina ★



(Suomi 1941) Kalastajan tytär (Regina Linnanheimo) mielii luutnanttia 1800-luvun puolivälissä. Toivo Särkän draama tarjosi sota-aikana kaivattua eskapismia. (K7) TV1 klo 13.00



Eikö olekin mukavaa? ★★★



(Espanja 2010) Natalia Mateon humoristisessa lyhytdraamassa isä (Luis Bermejo) joutuu kiipeliin. Teema & Fem klo 15.45



Räsynukke ★★★★★



(USA 1955) Huijarisaarnaaja (Robert Mitchum elämänsä roolissa) jahtaa ryöstösaaliin kätköpaikan tietäviä lapsia 1930-luvulla. Charles Laughtonin ainoaksi ohjaukseksi jäänyt raju rikoselokuva kiellettiin aikanaan Suomessa. Klassikko on saanut inspiraationsa sarjamurhaaja Harry F. Powersin tapauksesta. (K16) Teema & Fem klo 21.00



Pelastakaa sotamies Ryan ★★★



(USA 1998) Kapteeni (Tom Hanks) miehineen yrittää pelastaa Normandian maihinnousussa vihollislinjojen taakse jääneen sotilas Ryanin. Steven Spielberg venytti sotaelokuvansa turhan pitkäksi. (K16) Nelonen klo 21.00



Muumio ★★



(USA 1999) Muukalaislegioonalainen (pökkelömäinen Brendan Fraser) herättää muumion henkiin 1920-luvun Egyptissä. Stephen Sommersin ohjaama seikkailuelokuvasarjan avaus on todella köyhä, varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka paljon siihen on syydetty rahaa. (K12) TV5 klo 21.00