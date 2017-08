Päivän lehti 10.8.2017

Tapahtumia torstaina 10. elokuuta

Konsertit Kamarikesä-festivaali. Mm. Anton Mejias, piano, ja Kamarikesäkvintetti. Musiikkia puhallinkvintetille ja pianolle. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 19. Liput 8,50 ja 17,50 e.



BRQ Vantaa Festival 6.–13. 8. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 19 Elisabeth Jacquet de La Guerren muotokuva. BRQ Ensemble: Emma­nuelle De Negri, sopraano, Florence Malgoire, barokkiviulu, Markku Luolajan-Mikkola, viola da gamba, Paolo Zanzu, cembalo. Liput 17, 22 ja 25 e. Pyhän Laurin kappeli (Pappilankuja 3, Vantaa) klo 21 Oi, sinä Valaistu – Hildegard Bingeniläisen musiikkia. Anneliina Koskinen ja Uli Kontu-Korhonen, laulu ja keskiaikaiset soittimet. Liput 17, 22 ja 25 e.



Aarioita ja lauluja hämärtyvässä illassa. Johanna Isokosken sijalla esiintyy Olga Heikkilä, sopraano, Kristian Lindroos, baritoni ja Erkki Korhonen, piano. Sibeliuksen, Merikannon, Kuulan ja Madetojan musiikkia. Urkuyö ja Aaria -festivaalin ohjelmaa. Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 21. Liput 14–29 e.



Kesäkonsertti. Laura Mäkitalo, sopraano, Juho Punkeri, baritoni ja Kylli Ahola, piano. Pitäjänmäen kirkko (Turkismiehenkuja 4) klo 13. Vapaa pääsy.



Matilda Bergman ja Laura Linkola, kantele. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13) klo 14. Vapaa pääsy.



Rytmejä halki Espanjan ja tuoksuja Pariisin kaduilta. Abel Puustinen, viulu, ja Aleksei Zaitsev, piano. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Kallion kirkko, Ackté-klubi (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Liput 15 e.



Sibelius Finland Experience. Sibeliuksen musiikkia ja pääosin professori Erik Bruunin grafiikasta tehty multimediaesitys. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 12. Liput 37 e.



Soittajaiset-juhlakonsertti. Rebecca Roozeman, viulu, Panula Festival Orchestra ja Panula-Akatemian kapellimestarit. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 e.



Sykähdyttävät suomalaiset suosikkisävelmät. Helsinki Sinfoniettan kamariorkesteri johtajanaan Erkki Lasonpalo. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 34 ja 36,50 e.



Tanssi-ilta Linnanmäellä. Tanssittajina Joel Hallikainen ja Patajätkä. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18–20. Vapaa pääsy.



Dag-Ulrik Almqvist, urut. Helsingin Urkukesä -festivaalin ohjelmaa. Kal­lion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.



Susa Saukko & Pekka Kuorikoski. Santa Fé, terassi (Aleksanterinkatu 15) klo 21. Vapaa pääsy.







Keikat Koko kesä Kalliossa – Paula Koivuniemi ja Jukka Perko. Paula Koivuniemi, laulu, Jukka Perko, saksofoni, Arttu Takalo, vibrafoni, Varre Vartiainen, kitara, Timo Hirvonen, basso, ja Jussi Lehtonen, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 32 ja 36 e.



Viljami Kukkonen, Ville Härkönen. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 22. Vapaa pääsy.



Hän, For Tomorrow. Dj Miro2500. Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.



Jee Jee Superbändi, The Backstabbers, Lama-ajan lapset. Super Fantastic Best Times. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Vapaa pääsy.



Milla Rumi, Miro Palokallio. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 18 e.



Women of Earth, Dr. Loot. Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 20. Liput 6 e.



Kulkuriveli Jami. Ohjelmassa Kari Tapion musiikkia. Diakonissalaitos, D-asema KTA:n tapahtumakontti (Alppikatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.







Teatteri Akseli ja Elina. Joka-teatteri, Jokelan työväentalo, piha (Siljalantie 2, Tuusula) klo 19. Liput 8, 15 ja 18 e.



Kesäyön uni. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 16 ja 23 e.



Olen suomalainen. Vihdin kesäteatteri (Kirkkoniementie 12, Vihti) klo 19. Liput 12, 18 ja 20 e.



Richard Gadd: Monkey See, Monkey Do. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 19. Liput 10 e.



Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi. Sipoon teatteri, Söderkullan kartano (Söderkullantie 701, Sipoo) klo 19. Liput 10, 15 ja 20 e.



Se ainoa oikea. Teatteri Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 19. Liput 19 ja 24 e.



Seitsemän veljestä. Ryhmäteatteri, Suomenlinnan Hyvän omantunnon linnake klo 19. Liput 18–36 e.



Suomenlinnan salat -sokkoteatteriesitys. Teatteri Tuike, Suomenlinnan Paarlaastihuone klo 17 ja 18. Liput 10 e.



Tankki täyteen. Keski-Uudenmaan teatteri, Krapin kesäteatteri (Rantatie 2, Tuusula) klo 19. Liput 15–30 e.



Tukkijoella. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 19. Liput 20, 27 ja 30 e.



Täällä Pohjantähden alla. Vantaan Näyttämö, Navethalia (Oraskuja 1, Vantaa) klo 18.30. Liput 20 ja 25 e.







Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Kasvattitytön tarina (Britannia 1999). O: Patricia Rozema. K-12. Klo 19 Son of Saul (Unkari 2015). O: László Nemes. K-16. Klo 21 Ihmisen pojat (Britannia/USA 2006). O: Alfonso Cuarón. K-16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



World Science Fiction Convention 9.8.–13.8. Worldcon tuo Messukeskukseen maailman spefi-kirjailijoiden ja fandomin kerman. Kirjailijaunniavieraina ovat Nalo Hopkinson, Johanna Sinisalo, Claire Wendling ja Walter Jon Williams. Ohjelmassa on muun muassa paneelikeskusteluja sekä Hugo-palkintojen jako. Messukeskus (Messuaukio 1) klo 9–22. Liput 10–195 e.



URB 17 2.–10. 8. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 20 Biniyam – Baby We Changing Culture. Special Live Show. Liput 12 ja 15 e.



#Tuntematon Kantsu. Työpajassa toteutetaan taidetekoja kannelmäkeläisten kanssa. Ohjaajina kuvataiteilijat Maj-Britt "Maikku" Huovila ja Erkki Soininen. Kokoontuminen Sitratorilla Kanneltalon edessä klo 12. Vapaa pääsy.



Kinobox Obscura. Kelluvalla katamaraanilla voi katsella 3d-kuvia Töölönlahdesta puolen tunnin ajelulla. Säävaraus. Paikkavaraukset: p. +372 5390 0506. Säävaraus. Lähdöt Kahvila Tyynin edestä (Helsinginkatu 56). Liput 5 e.



Aikuisten fiilistelykierrokset. Aikuisten omatoimireitit johdattavat näyttelyihin ja luontotiedon lähteille. Opasvihkonen aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 10–18. Museon pääsymaksu 13 e. 7–17-vuotiaille 6 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.



Baila Baila Summer Festival 2017. Tanssitunteja niin aloittelijoille kuin jatkotasonkin tanssijoillekin. Iltaisin bileitä. Tarkka ohjelma: www.summerfestival.fi. Tanssikoulu Baila Baila (Eerikinkatu 27) klo 19–1. Liput 12 e.



Floral Helsinki 2017. Floral Helsinki 2017 on nelipäiväinen kukka-alan juhla, jonka päätapahtumat ovat Kukkasidonnan Suomen mestaruuskilpailu perjantaina ja Kukkasidonnan Pohjoismaiden mestaruuskilpailu lauanataina. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13) klo 10–18. Vapaa pääsy.



Kaupunkitanssit. Harjoitellaan hidasta valssia. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppakeskus Itis, Tallinnanaukio (Itäkatu 1 B) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.



Luontotoimintaa Lähteellä. Luontoaiheista toimintaa, esim. pihatöitä puistossa ja villiyrttiretki. Kokoontuminen päärakennuksen etupihan portilla. Lapinlahden lähde (Lapinlahdentie 1) klo 14–16. Vapaa pääsy.



Nuuksion poropuisto. Porojen ruokintaa jäkälällä ja nuotiotulet. Lisäksi pyörä-ja retkimökkivuokrausta. Karhunpesä (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–17. Liput 20 e. 4–11-vuotiaille 10 e.



Studio Aleppo [Helsinki]. Tapahtumasarjan teemana ovat tarinat ja niiden jakaminen. Studio Aleppo [Helsinki] -näyttelyn ohjelmaa. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 18–19. Vapaa pääsy.



Suomenlinnan opastetut kierrokset. Linnoitusalueella toteutettavan kävelykierroksen aikana kuullaan linnoituksen vaiherikkaasta historiasta ja nykypäivästä. Opastus suomeksi klo 13.30, englanniksi klo 11, 12.30 ja 14.30, ruotsiksi klo 12, venäjäksi klo 13.30 sekä kiinaksi ma–pe klo 11.30. Opastukset alkavat Suomenlinnakeskukselta (Suomenlinna C 74). Liput 4 ja 11 e.



Teatteri Unionin kesäkino: Sugar Cookies. Ohjaus Theodore Gershuny. Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 19. Liput 9 e .



Työpaja: villasukkakeppihevonen. Askarrellaan keppihevonen villasukasta. Oma villasukka mukaan! Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 12–14. Liput 3 ja 4 e. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.



Vallisaaren opastetut kierrokset. Tutustutaan Vallisaareen oppaan johdolla, joka johdattaa saaren historiaan ja luontoon. Saaressa kuljetaan luontopolkua pitkin, joten hyvät jalkineet ja säänkestävä vaatetus tulee varata mukaan. Opastukset suomeksi klo 11.30 ja 14 ja englanniksi to, pe ja la klo 13.30. Kierrokset alkavat JT-linen vesibussin saapumislaituria vastapäätä olevan luotsitalon edustalta. Vallisaareen liikennöivä JT-Linen vesibussi lähtee Kauppatorilta. Liput 9 ja 14 e. Yhteislippu JT-linen vesibussimatka ja opastus 12 ja 20 e.



Vettä ja elämää -opastuskierros. Opastuksella piipahdetaan museoidussa Pikasuodatinhallissa ja Voimalamuseossa. Samalla perehdytään museorakennusten menneisyyteen ja Vanhankaupunginlahden kulttuuriympäristöön ja teollisuushistoriaan.Opastus kestää noin tunnin ja lähtee museon lipunmyynnistä. Tekniikan museo (Viikintie 1) klo 15. Liput 2, 4 ja 8 e.



Viaporin tykit ja tunnelit -kävelykierros. Opastus Suomenlinnassa suomeksi klo 15. Lähtö Suomenlinnakeskukselta (Suomenlinna C 74). Liput 4 ja 11 e.



Puistojumppaa Kaivopuistossa. Tehokas puistojumppa sopii kaikille. Friskis & Svettis järjestää. Kaivopuisto, Ravintola Kaivohuoneen takana (Ehrenströmintie 2) klo 18–19. Vapaa pääsy.







Lapsille Herra Hakkaraisen suuri urheiluesitys. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 12 e.



Kesäpäivä Korkeasaaressa. Eläinten ruokinnat: klo 11 pikkumangusti, klo 12.30 Kissalaakso, 13 metsäpeura, klo 14 berberiapina, klo 16 maatiaiskana, klo 17 kanit, klo 19 saukko. Tarhapolut : klo 10–11 Vuohipiha, klo 10–20 Kilpparikurvi, klo 11–13 Kengurukuja, klo 14–15 Vuohipiha, klo 14.30–15.30 Vikunjaväylä. Korkeasaari klo 10–20. Päiväliput 8–16 e. Iltaliput 6–14 e.





