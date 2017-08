Päivän lehti 10.8.2017

Keksijät eivät ole kadonneet Elimäeltä

– Suomessa ei kannata keksiä, totesi elimäkeläinen keksijä Väinö Ovaska. Siitä huolimatta hän keksii. Elimäki on keksijäin pitäjä. Elokuun 14. päivänä tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun yli 400 patenttia nimiinsä saanut Eric Magnus Campbell Tigerstedt syntyi Elimäellä. Hänenkään ei kannattanut keksiä Suomessa, joten tämä Suomen Edisoniksi mainittu mies muutti keksijäin luvattuun maahan Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin.



Elimäen nykyiset näkyvimmät keksijät Väinö Ovaska ja Paavo Tuominen ovat maatalouspitäjän maatalousalan keksijöitä. Kummankin yritteliäisyydessä on se yhteinen piirre, että he pystyvät hakeutumaan uusille urille kehityksen kärkeen. -- Korialla vaikuttava keksijä Väinö Ovaska on kohdistanut keksijänkykynsä maatalouden pulmien ratkaisemiseen.



Merkkinä koko maan maanviljelystoiminnan murroskaudesta on sekin, että kun Ovaska vuonna 1951 aloitti teollisen toimintansa Korialla, oli hänellä alkuun miltei ainoana artikkelina olkilietso ja sittemmin peittauslaite, mutta nyt ovat päätuotteina viljankuivurit.



Pakkolainan maksu Valtiovarainministeri Koivisto kertoi keskiviikkona, että valtion veronmaksajilta vuonna 1964 perimästä lisäveron luonteisesta pakkolainasta maksetaan, kuten on luvattu, puolet takaisin tämän vuoden tuloista toimitettavan verotuksen yhteydessä. Tämä on otettu huomioon ensi vuoden valtiontaloutta koskevissa laskelmissa.



Pakkolaina maksetaan takaisin kahdessa erässä siten, että tämän ja ensi vuoden tuloista ja omaisuudesta maksettavasta verosta vähennetään kahtena vuonna puolet perityn pakkolainan määrästä. Veronmaksajat saavat siten ensimmäisen erän antamastaan lainasta takaisin ensi vuoden lopulla.



Pakkolainan takaisinmaksu aiheuttaa valtiolle noin 80 miljoonan markan tulonvähennyksen, sillä lainaa kertyi noin 160 miljoonaa markkaa.



Hyvä viinivuosi Ranskan viininviljelijät ennustavat, että tämän vuoden bordeaux- ja burgundilaisviinit sekä Shampanja ovat parhaimmat vuoden 1947 legendaarisen sadon jälkeen. Tämänvuotisen sadon takeena on ollut lähes ennätyksellinen auringonpaiste viime kuussa. (Reuter)



Ylitarjontaa hyvästä kodista Rio de Janeirossa , Brasiliassa, asuva amerikkalainen perhe kertoi saaneensa enemmän kuin 500 vastausta Brazil Heraldissa olleeseen englanninkieliseen ilmoitukseensa. Siinä haettiin ”hyvää kotia pienelle surulliselle nartulle”.



Ilmoituksen alkuperäinen teksti kuului seuraavasti: Etsitään hyvää kotia pienelle surulliselle narttukoiralle. – UPI.

HS