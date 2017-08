Päivän lehti 10.8.2017

Valtionyhtiöissä on vaikeaa palkita johtajia

Hufvudstadsbladet puuttuu keskusteluun Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläkkeistä.



”Poliittinen sisäsiisteys törmää yritystalouden käytäntöihin ja logiikkaan.”



”Sinänsä ei ole kummallista, että Finnairin hallitus katsoo Vauramon olevan palkkion arvoinen. Toimitusjohtajana hän on onnistunut siinä, missä monet aiemmat Finnairin johtajat ovat epäonnistuneet – Finnairin saamisessa kasvuun ja tappioiden pienentämisessä.”



”Lisäeläkkeet ovat melko suosittu tapa korottaa johtajien palkkoja. – – Mutta toki se ällistyttää tavallista palkansaajaa: 130 000 euron vuosittainen lisäeläke ei ole mikään pikkusumma.”



”Eikä Finnair ole mikä tahansa yritys. Valtio omistaa yhtiöstä 55 prosenttia. Ja valtio on vuosina 2012 ja 2016 päättänyt, ettei valtionyhtiöissä käytetä lisäeläkkeitä korkeimman johdon palkitsemiseen.”



”Vahinko on joka tapauksessa jo tapahtunut. Ja olemme saaneet taas uutta todistusaineistoa siitä, että omistaja­ohjaus on vaikeaa. On kuitenkin aiheellista, että valtio pysyy tiettyjen keskeisten yhtiöiden omistajana. Siitä voidaan keskustella, onko Finnair sellainen yhtiö.”



Etelä-Suomen Sanomat ihmettelee kankeaa tiedonkulkua valtionhallinnossa.



”Hyvä kysymys on, miksi omistaja­ohjausyksikön johtaja Eero Heliövaara, joka tiesi valtion kielteisen linjauksen, ei informoinut pääministeriä asiasta etu­käteen. Sitä miettinee nyt myös Heliövaara, jonka päivät tehtävässään näyttävät elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) kommenttien perusteella luetuilta. Sama pätenee Finnairin hallituksen nykyiseen kokoonpanoon.”



Kainuun Sanomat pitää Eero Heliö­vaaraa oikeana arvostelun kohteena.



”Valtion omistajaohjauslinjausta on tässä selvästi rikottu, Silti kaiken kohun keskellä pitäisi kuitenkin olla malttia kysyä, voivatko valtioenemmistöisen pörssiyhtiön palkitsemisnormit kovin ratkaisevasti poiketa muista yhtiöistä.”



”Pörssiyhtiön johtajan tehtävänä on osakkeen arvon kasvattaminen. Kahdessa vuodessa Finnairin osakkeen hinta on kolminkertaistunut, ja yhtiö on pitkästä aikaa kyennyt jakamaan osinkoa. Tämän vuoden ensipuoliskoltakin tuli kaikkien aikojen paras tulos.”



”Osakkeenomistajan kannalta Vauramo on tehnyt erinomaista työtä. Valtiolla on niistä osakkeista enemmistö.”



”Mahtaako Vauramo tällaista populistishenkistä tykitystä kauan kestää? Huippujohtajalle on paikkoja tarjolla muuallakin. Näytöt ovat sen mukaiset.”



Karjalaisen mukaan Finnairin hallituksen päätöstä on syytäkin paheksua.



”Pekka Vauramo itse toimisi viisaasti, jos hän yh­tiönsä hallituksen siunauksella luopuisi oma-aloitteisesti lisäpalkitsemisestaan.”