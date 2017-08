”Ei saa lausua sanaakaan, ettei kukaan äkkäisi meitä Kosovon albaaneiksi” – Shefki Kuqin tie Suomeen alkoi pakomatkalla sodan jaloista, sittemmin hänestä tuli jalkapallon kulttipelaaja ja kohuvalmentaja

Päivän lehti 10.8.2017

”Ei saa lausua sanaakaan, ettei kukaan äkkäisi meitä Kosovon albaaneiksi” – Shefki Kuqin tie Suomeen alkoi pak

Kolme

”Olen

Kuqin

Sama

Maajoukkueajoista

Kuqi

Lopulta

Mika Wickström: Shefki Kuqi - Kosovon härkä. Tammi. 244 sivua.