Päivän lehti 10.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jalkapallo Skopje, Makedonia:



Euroopan supercupin finaali:



Real Madrid–Manchester United 2–1 (1–0)



24. Casemiro 1–0, 52. Isco 2–0, 62. Romelu Lukaku 2–1.



Veikkausliiga:



HIFK–VPS 2–1 (0–1)



25. Juho Lähde 0–1, 66. Jukka Halme 1–1, 73. Mikael Forssell 2–1.



Yleisöä: 2 414.



HIFK: Carljohan Eriksson, Xhevdet Gela, Jukka Halme (v) (79. Fredrik Lassas), Pekka Sihvola (90.+1 Nikolas Saira), Otto-Pekka Jurvainen, Esa Terävä (63. Matias Hänninen), Mika Väyrynen (v), Nnaemeka Anyamele, Nosh A Lody, Tuomas Aho, Mikael Forssell.



PS Kemi–Ilves 0–0



HJK20127143–943VPS2189429–2833FC Lahti20711227–1532Ilves2187621–2131KuPS2086630–2230SJK2085723–2529Inter2076732–2627IFK Mariehamn2069529–2927PS Kemi2166926–3124RoPS20641023–3422HIFK21381018–3317JJK20161316–449Seuraavat ottelut: 10.8. FC Lahti–Inter, RoPS–IFK Mariehamn, SJK–HJK, KuPS–JJK.



Jääkiekko Bratislava, Slovakia:



Alle 18-vuotiaiden poikien Ivan Hlinka -turnaus:



B-lohko: Venäjä–Suomi 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)



Suomen maali: Mikko Kokkonen (Juuso Ketola–Sampo Ranta).



Suomi voitti alkulohkossaan yhden pelin ja hävisi kahdesti. Suomi pelaa sijoista 5–8.



Harjoitusotteluita:



Varkaus: Jukurit–KalPa 1–2 vl. (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)



Lahti: Pelicans–Lukko 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)



Vaasa: Sport–KooKoo 7–1 (4–0, 1–0, 2–1)



Koripallo Hyvinkää:



Naisten maaottelu:



Suomi–Liettua 69–76 (30–33)



Suomi: Holopainen 19/7, Tuukkanen 14/7, Lehtoranta 13/1.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Yläjatkosarja:



Kitee–Kouvola 0–1 (2–2, 1–6)



Raviurheilu Seinäjoki, Toto65



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m Hankkija, Yara & Vapo Kasvattajakruunu-alkuerä: 1) MAS Archie/Hannu Torvinen 14,2a (1,57), 2) Atupem 14,3a (9,7).3) Vincent Croft 14,6a (30,34).4) Special Director 14,9a (21,7). Toto (5-2-4): 1,57 1,21-2,28-3,96 4,81.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Apilan Pallosalama/Hannu Kamppuri 25,4 (46,02), 2) I.P. Muskotti 26,2 (21,9).3) Mysteerio 26,4 (7,33).4) Vaarin Vappu 27,4 (4,88).poissa: 8. Toto (16-7-11): 46,02 8,45-5,21-2,90 465,12.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m Hankkija, Yara & Vapo Kasvattajakruunu-alkuerä: 1) Callela Eliza/Markku Nieminen 14,3a (1,58), 2) Golda Paris 14,8a (3,76).3) Rosemary Yankee 15,0a (54,56).4) Mentha 15,3a (30,08).poissa: 4, 6. Toto (8-5-7): 1,58 1,24-1,32-4,65 1,65. Toto4 voitto-osuus: 2,10.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Look Complete/Jukka Torvinen 13,9 (5,5), 2) Mr Hot Shot 13,2 (9,43).3) Wasa Thunder 14,0 (9,05).4) Moonlight Cloud 13,5 (54,66).poissa: 1. Toto (6-16-7): 5,50 1,90-2,35-1,94 23,58. Toto4 voitto-osuus: 5,50. Troikka: 146,32.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Charexcel/Ville Pohjola 14,2a (7,44), 2) Laura Vixi* 14,4a (2,71).3) Gold Narva 14,5a (21,39).4) Ali Baba Rajmar 14,7a (21,39).poissa: 7. Toto (9-12-8): 7,44 2,19-1,60-4,72 6,66. Toto4 voitto-osuus: 15,30.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Hankkija, Sevenon & Vapo Kasvattajakruunu-alkuerä: 1) Little Boss/Tuomas Pakkanen 14,2a (14,41), 2) Vixpress Li 14,2a (3,46).3) Dancinginthedark 14,5a (7,01).4) Deangelo 14,6a (78,77). Toto (5-3-1): 14,41 3,14-2,26-2,92 30,14. Toto4 voitto-osuus: 80,20. Troikka: 167,31. Päivän Duo: 9-5, kerroin: 66,22.



Tukholma:



2640m, 1. palk. 200 000kr, 1) Free To Party/Jorma Kontio (valmentaja Timo Nurmos) 14,3a, 2) Camaro Brick/Kim Eriksson (Timo Nurmos) 14,4a.



2140m, 1. palk. 100 000kr, 1) Hevin Boko/Johnny Takter (Timo Nurmos) 14,2a.



2140m, 1. palk. 125 000kr, 1) Treasure Kronos/Christoffer Eriksson 11,9 ME, … 3) Aisha Simoni/Tapio Perttunen (Pasi Tikkala) 13,6.



2140m, 1. palk. 200 000kr, 1) Balfour/Robert Bergh 13,1, … 4) Lolo Lee/Tapio Perttunen.



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kilpailut, 5. päivän (tiistai) loppukilpailut:



Naiset:



Keihäs: 1) Barbora Spotakova Tshekki 66,76, 2) Li Lingwei Kiina 66,25, 3) Lyu Huihui Kiina 65,26, 4) Sara Kolak Kroatia 64,95, 5) Eda Tugsuz Turkki 64,52, 6)Tatsjana Khaladovitsh Valko-Venäjä 64,05, 7) Katharina Molitor Saksa 63,75, 8) Liu Shiying Kiina 62,84.



Miehet:



400 m: 1) Wayde van Niekerk Etelä-Afrikka 43,98, 2) Steven Gardiner Bahama 44,41, 3) Abdalelah Haroun Qatar, 4) Baboloki Thebe Botswana 44,66, 5) Nathon Allen Jamaika 44,88, 6) Demish Gaye Jamaika 45,04, 7) Fred Kerley USA 45,23.



800 m: 1) Pierre-Amboise Bosse Ranska 1.44,67, 2) Adam Kszczot Puola 1.44,95, 3) Kipyegon Bett Kenia 1.45,21, 4) Kyle Langford Britannia 1.45,25, 5) Nijel Amos Botswana 1.45,83, 6) Mohammed Man Etiopia 1.46,06, 7) Thiago Andre Brasilia 1.46,30, 8) Brandon McBride Kanada 1.47,09.



3000 m ej: 1) Conseslus Kipruto Kenia 8.14,12, 2) Soufiane Elbakkali Marokko 8.14,49, 3) Evan Jager USA 8.15,53, 4) Mahiedine Mekhissi Ranska 8.15,80, 5) Stanley Kipkoech Kebenei USA 8.21,09, 6) Matthew Hughes Kanada 8.21,84, 7) Tesfaye Deriba Etiopia 8.22,12, 8) Tafese Seboka Etiopia 8.23,02.



Seiväs: 1) Sam Hendricks USA 595, 2) Piotr Lisek Puola 589, 3) Renaud Lavillenie Ranska 589, 4) Xue Changrui Xue Kiina 582, 5) Pawel Wojciechowski Puola 575, 6) Axel Chapelle Ranska 565, 7) Kurtis Marschall Australia 565, 8) Shawnacy Barber Kanada 565, 9) Armand Duplantis Ruotsi 550.



Rahapelejä Keno 32/17



Keskiviikko 9. 8.



Päiväarvonta: 4, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 46, 48, 49, 53, 59, 63, 67



Kunkkunumero: 59



Ilta-arvonta: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 27, 38, 39, 42, 46, 49, 61, 65, 69, 70



Kunkkunumero: 22



Keskiviikko-Jokeri 32/17



Jokerinumero: 3 5 5 2 2 2 3



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Vikinglotto 32/17



Päänumerot: 3, 4, 12, 16, 32, 39



Vikingnumero: 2 Plusnumero: 6



Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 924,60 e, 4+1 oikein 54,20 e, 4 oikein 25,40 e, 3+1 oikein 8,20 e, 3 oikein 3,70 e



TV-urheilua Yle TV2



20.10 Yleisurheilun MM



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Vaahteraliiga: Saints-Royals



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Lahti



C More Sport 1



19.30-05.30 Tennis: Masters 1000, Montreal



Eurosport 1



16.00 Pyöräily: BinckBank Tour



20.00 Yleisurheilun MM



00.15 Pyöräily: Colorado Classic



Eurosport 2



17.00 Pyöräily: Arctic Race of Norway



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Englannin liigacup: Bury-Sunderland



Viasat Urheilu ja Viasat Golf



20.00 Golf: US PGA Championship