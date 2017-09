Päivän lehti 10.9.2017

Kaupunkiomakotitalo on hyvä vaihtoehto

Pientalo puutarhapihoineen on monelle mieluinen asumismuoto Helsingissäkin. Kerrostalosta pieneen pientalo­yhtiöön muuttavan on kuitenkin hyväksyttävä, että monissa tapauksissa ulkopuolinen isännöinti ja huoltopalvelu puuttuvat. Silloin jokaisen osakkaan on osallistuttava yhtiön yhteisten asioiden hoitoon. On perehdyttävä lainsäädäntöön ja tunnettava yhtiöjärjestys. Tästä kaikesta Kiinteistöliiton toivoisi tekevän pienen oppaan.



Pientonttisessa kaupunkiomakotitalossa itsenäiset omakoti­kiinteistöt ovat pari- tai rivitalomaisesti kylki kyljessä. Niissä on luontevaa yhdistää ammattirakentaminen ja asukkaan oman käden jälki. Kasvukeskuksien kaavoituksessa tämä talotyyppi on vielä harvinainen, mutta esimerkkejä toteutuksesta on muun muassa Espoossa Leppävaaran Säterinmetsässä ja Helsingissä Malminkartanossa.



Varainsiirtovero on saatava samansuuruiseksi yhtiömuotoisissa pientaloasunnoissa ja kaupunkiomakotitaloissa.



Olli Lehtovuori



Helsinki