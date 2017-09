Päivän lehti 10.9.2017

Kokoomuksesta tuli valtionhoitajapuolue

Iltalehden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Juha Keskisen mukaan kokoomuksesta on vaivihkaa tullut Suomen uusi valtionhoitajapuolue, ja valtionhoitajapuolueen asema on vahvistunut Petteri Orpon johdossa. Rooli kuitenkin myös kuluttaa puoluetta.Keskinen viittaa keskustaan ja demareihin, joiden keskuudessa valtionhoitajapuolueesta tuli aikoinaan kirosana.”Orpon kokoomus näyttäytyy maltillisena poliittisena voimana. Valtionhoitajapuolueeseen yhdistetään myös mieli­kuva siitä, että puolue pystyy tekemään vaikeita kompromisseja ja ottamaan huomioon laajemmin ’yleisen edun’ eikä vain omien peruskannattajiensa intressejä. Valtionhoitajapuolue on valmis kantamaan vastuuta ja käyttämään valtaa, sekä ottamaan puolestaan vastaan mitä siitä kaikesta seuraa.””Kokoomuksen kausi valtionhoitajana ei ole ollut vielä edeltäjien mittainen, mutta varmasti samoja ongelmia kuin muillakin on edessä.””Yleensä ongelmaksi näyttää nousevan puolueen omien visioiden hämärtyminen. Ratkaisut tehdään vain pragmaattisen vallankäytön näkökulmasta. Tällä on arvonsa tiettyyn pisteeseen saakka.””Ihanteellista tietenkin olisi, jos puo­lueet pystyisivät toimimaan valtionhoitajapuolueena ja samaan aikaan kehittämään omasta aatemaailmastaan kum­puavia visioita.”