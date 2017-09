Päivän lehti 10.9.2017

Arkeologit löysivät muumioita Egyptissä

Arkeologit ovat löytäneet nimekkään kultasepän haudan sekä kolme muumiota Luxorissa Egyptissä, kertoi maan antiikkiministeriö lauantaina. Hauta on omistettu Amon-jumalalle.



Arvioiden mukaan kultaseppä on elänyt yli 3 000 vuotta sitten. Muumiot ovat naisen ja kahden lapsen ruumiit, arkeologit arvioivat. Niiden lisäksi arkeologit löysivät haudasta myös patsaita ja naamioita.



Arkeologit tekivät löytönsä Draa Abul Nagan alueelta, jolla on runsaasti hautoja muinaisen Egyptin ajoilta.