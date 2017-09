Asianajaja Mikko Alakare on Suomen kokenein jalkapallon avustava erotuomari ja salibandyn päätuomari – ”Ei voi sanoa, että mitään varsinaista lomaa olisi”

Päivän lehti 10.9.2017

Asianajaja Mikko Alakare on Suomen kokenein jalkapallon avustava erotuomari ja salibandyn päätuomari – ”Ei voi

Perjantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rakkainta

Päivisin

Alakareen

Kumpi

Fyysiset

Erotuomarin