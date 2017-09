Päivän lehti 10.9.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Amer. jalkapallo

Jalkapallo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jääkiekko

Koripallo

Moottoripyöräily

Pesäpallo

Pyöräily

Raviurheilu

Tennis

Tv-urheilua

Rahapelejä

Vaahteraliigan loppuottelu:Roosters–Royals 37–9 (21–9)Valioliiga lauantaina:Manchester C–Liverpool 5–0, Arsenal–Bournemouth 3–0, Brighton–West Bromwich 3–1, Everton–Tottenham 0–3, Leicester–Chelsea 1–2, Southampton–Watford 0–2, Stoke–Manchester U 2–2.Bundesliiga: Mainz–Leverkusen 3–1 (L: Joel Pohjanpalo 26 min), Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 0–1 (EF: Lukas Hradecky 90 min), Augsburg–Köln 3–0, Freiburg–Dortmund 0–0, Wolfsburg–Hannover 1–1.liiga: Real Madrid–Levante 1–1, Valencia–Atletico Madrid 0–0.Ykkönen:Honka–EIF 4–2 (1–1)32. Joni Korhonen 1–0, 35. Felix De Bona 1–1, 52. Borjas Martin Gonzalez 2–1, 58. Joni Korhonen 3–1, 70. Korhonen 4–1, 83. Etchu Tabe 4–2.KPV–Jaro 0–0HIFK–JYP ja. 3–4 (0–0, 3–1, 0–2, 0–1)1. erä: maaliton.2. erä: 23.15 Juha-Pekka Haataja (Juhani Tyrväinen-Jarkko Malinen) 1–0, 26.37 Micke-Max Åsten (Thomas Nykopp-Juuso Salmi) 2–0, 27.52 Nykopp (Teemu Eronen-Joonas Rask) 3–0 yv, 38.53 Juuso Puustinen (Mikko Mäenpää-Jarkko Immonen) 3–1.3. erä: 34.20 Ossi Ikonen (Robert Rooba-Janne Kolehmainen) 3–2, 57.12 Rooba (Mikko Kalteva-Joonas Nättinen) 3–3 yv.Jatkoerä: 62.31 Kalteva (Immonen-Puustinen) 3–4.Maalivahtien torjunnat: Atte Engren H 13+6+12+2=33/37, Eetu Laurikainen J 10+8+4+1=23/26.Yleisöä: 6165.Jukurit–Pelicans 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)KooKoo–SaiPa 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)Kärpät–HPK vl. 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 0–1)Sport–Lukko 3–5 (1–1, 2–1, 0–3)Ässät–Ilves 6–2 (0–0, 5–1,1–1)TPS–Tappara 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)Red Star Kunlun–Jokerit 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)Jokerien pisteet: Antti Pihlström 2+1, Marko Anttila 1+1, Niklas Jensen 1+0, Mika Niemi 0+2, Peter Regin 0+1, Matthew Gilroy 0+1.EM-lopputurnaus, pudotuspelien 1. kierrosta:Suomi–Italia 57–70 (17–30, 12–18, 13–10, 15–12)Suomi: Mikko Koivisto 5/0, Shawn Huff 6/1, Gerald Lee Jr. 0/1, Sasu Salin 11/8, Tuukka Kotti 4/2, Petteri Koponen 13/2, Mikko Nuutinen 0/1, Teemu Rannikko 0/0, Lauri Markkanen 4/3, Jamar Wilson 8/2, Erik Murphy 6/5.Slovenia–Ukraina 79–55 (42–27), Saksa–Ranska 84–81 (34–40).Rijeka, Kroatia: Ratamoottoripyöräilyn sivuvaunuluokan MM-sarjan 5/5 kilpailuviikonloppu:1) Ben Birchall/Tom Birchall Britannia, LCR-Yamaha 16.08,351, 2) John Holden/Mark Wilkes Britannia, LCR-Kawasaki jäljessä 10,375 sekuntia, 3) Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen Suomi, LCR-Honda –11,411.MM-pistetilanne ennen sunnuntain päätöskisaa: 1) Birchall/Birchall 175, 2) Päivärinta/Kainulainen 136.Päivärinta/Kainulainen sijoittuu varmuudella MM-sarjassa hopealle.Superpesis, 2. loppuottelu (3 voitolla mestariksi):Pori–Tampere 2–0 (3–2, 4–2)Voitot 1–1. Seuraava ottelu: 10.9. Tampere–Pori.(2 voitolla SM-pronssia):Kempele–Lapua 0–2 (0–2, 1–5)Lapua voitti pronssia otteluvoitoin 2–0.Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:20. etappi, 117,5 km, Corvera de Asturias–Alto de l'Angliru: 1) Alberto Contador Espanja 3.31.33, 2) Wout Poels Hollanti jäljessä 17,0 sekuntia 3) Christopher Froome Britannia –17,0.Kokonaistilanne 20/21 etapin jälkeen: 1) Froome 79.23.37, 2) Nibali –2.15 3) Zakarin –2.51, 4) Contador –3.11, 5) Wilco Kelderman Hollanti –3.15, 6) Poels –6.45.Nivala: Maastopyöräilyn SM-kilpailut (XCM):Miehet, 75 km: 1) Kusti Kittilä OTC 3.14.32,5, 2) Juha Kangaskokko OTC –7,9 sekuntia jäljessä, 3) Simo Sohkanen HyPy/TeamEVOC –6.28,3,Naiset, 50 km: 1) Sini Alusniemi JYPS 2.23.10,3, 2) Sari Orvola OTC –25.11,4, 3) Heli Kylmäniemi ProMTB –33.49,6.6. lähtö, Toto76-1, lv 2100 m: 1) Jenny Shore/Jorma Kontio 16,8 (10,21), 2) Super Pepper 17,1 (4,65).3) Amazone d'Inverne* 16,5 (32,08).4) Iris Queen 17,2 (46,93).poissa: 7. Toto (3-1-12): 10,21 3,22-1,80-15,94 19,66.7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Finn-tack Oulu Express 2017-finaali: 1) Vixus/Janne Soronen 27,1a (2,72), 2) Huima Lento 27,5a (16,06).3) Tähtisekki 27,6a (9,52).4) Ypäjä Kulkuri 28,4a x (78,66). Toto (2-9-3): 2,72 1,41-2,13-1,97 23,17. Troikka: 149,17.8. lähtö, Toto76-3, sh 2100 m Huippudivisioonafinaali: 1) Ekosan/Terho Rautiainen 25,0a (2,31), 2) Tuulenpoju 25,1a (3,85).3) Hevillä 25,5a (15,57).4) Sävel-Taika 25,6a (28,1).poissa: 4. Toto (3-10-2): 2,31 1,36-1,97-2,74 4,65.9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m OP Oulu Grand Prix, Valiodivisioonafinaali: 1) A.T. Visku/Juha Länsimäki 25,2a (14,05), 2) Virin Camilla 25,3a (8,14).3) Metkutus 25,3a (17,14).4) Kervis 25,5a (50,29).poissa: 6. Toto (5-4-3): 14,05 2,86-2,24-4,03 48,62. Toto4 voitto-osuus: 27,50.10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m OP Oulu Grand Prix 2017, Kultadivisioonafinaali: 1) T.Rex/Mika Forss 13,2a (4,61), 2) Special Promise 13,6a x (4,63).3) Express Duo 13,6a (21,39).4) Regent Zet 13,8a (3,82). Toto (8-5-4): 4,61 1,83-1,78-4,32 9,16. Toto4 voitto-osuus: 57,90. Troikka: 161,58.11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2100 m Finn-tack Oulu Express 2017-finaali: 1) Hotshot Luca/Mika Forss 13,6a (1,94), 2) Cameron Evo 13,9a (10,22).3) Diva Hoss 14,3a (79,16).4) Nefertiti Frido 14,4a (57,59).poissa: 1. Toto (3-2-6): 1,94 1,28-2,19-3,45 5,40. Toto4 voitto-osuus: 68,60.12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonafinaali: 1) Anaheim Kemp/Mauri Jaara 13,3a (22,0), 2) Wheelie Awake 13,3a (5,63).3) Roger America* 13,4a (5,14).4) Strait Iron 13,5a (5,76). Toto (6-2-4): 22,00 4,84-1,81-1,68 96,13. Toto4 voitto-osuus: 807,00. Troikka: 1481,48. Päivän Duo: 3-6, kerroin: 41,10.Toto4 pelivaihto 62080,40 e, voitto-osuus 807,00 eToto76 pelivaihto 340562,90 e, voitto-osuus 3448,60 ePelivaihto 855854,60 e, yleisöä 3120Kauden 4/4 grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoimet, palkintoarvo 42,4 miljoonaa euroa:Miesten kaksinpelin välierät:Rafael Nadal Espanja (1)–Juan Martin del Potro Argentiina (24) 4–6, 6–0, 6–3, 6–2.Kevin Anderson Etelä-Afrikka (28)–Pablo Carreno Busta Espanja (12) 4–6, 7–5, 6–3, 6–4.Miesten nelinpelin finaali:Jean-Julien Rojer Hollanti/Horia Tecau Romania (12)–Feliciano Lopez Espanja/Marc Lopez Espanja (11) 6–4, 6–3.Naisten nelinpelin välierät:Chan Yung-jan Taiwan/Martina Hingis Sveitsi (2)–Sania Mirza Intia/Peng Shuai Kiina (4) 6–4, 6–4.Lucie Hradecka Tshekki/Katerina Siniakova Tshekki (7)–Lucie Safarova Tshekki/Barbora Strycova Tshekki (3) 6–2, 7–5.Poikien kaksinpelin puolivälierä:Emil Ruusuvuori Suomi–Sebastian Baez Argentiina (10) 7–6 (7–5), 6–4.Ruusuvuori kohtaa välierissä Kiinan Wu Yibingin (2).Sunnuntai 10.9.13.00 Naisten Superpesis: Manse PP-Pesäkarhut, 3. finaali15.00 Veikkausliiga: Futiskierros16.00 Superpesis: Vimpeli-Sotkamo, 1. finaali23.00 Tennis: US Open, finaali M12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, San Marino15.15 Pyöräily N: Madrid Challenge by La Vuelta17.45 Pyöräily: La Vuelta, 21. etappi23.00 Tennis: US Open, finaali M14.00 Mäkihypyn kesä-GP: Tšaikovski15.45 Pyöräily: Tour of Britain19.00 Tennis: US Open, nelinpelin finaali N21.00 Pyöräily: Grand Prix de Montréal13.30 Serie A: Inter-SPAL15.30 Valioliiga: Burnley-Crystal Palace18.00 Valioliiga: Swansea-Newcastle21.45 Serie A: Bologna-Napoli13.00 La Liga: Deportivo-Real Sociedad19.30 La Liga: Celta Vigo-Alavés21.45 La Liga: Villarreal-Real Betis12.30 Koripallon EM: Neljännesvälierä16.00 Serie A: Lazio-Milan18.00 Ligue 1: Lyon-Guingamp20.00 NFL: Cincinnati-Baltimore23.25 NFL: Green Bay-Seattle03.30 NFL: Dallas-NY Giants16.00 Serie A: Hellas Verona-Fiorentina13.30 KHL: Sibir-Avangard18.45 Koripallon EM: Neljännesvälierä13.00 European Tour: European MastersPäiväarvonta (9.9.): 11, 13, 16, 18, 22, 28, 32, 39, 44, 47, 49, 50, 52, 56, 62, 63, 66, 67, 69, 70, Kunkkunumero: 56Ilta-arvonta (9.9.): 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 21, 23, 30, 33, 37, 39, 40, 41, 46, 59, 63, 66, Kunkkunumero: 12Oikeat numerot: 8, 9, 17, 25, 34, 37, 40Lisänumero: 28, Tuplausnumero: 18Lauantai-Jokeri 36/17Jokerinumero: 0 3 4 0 8 8 9