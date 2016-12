Joulumyyjäisiä ympäri kaupunkia lauantaina

Päivän lehti 10.12.2016

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Korjaamon joulumarkkinat 10.–11.12. Joululahjavinkkejä koruista sisustustuotteisiin. Kulttuuritehdas Korjaamo (Töölönkatu 51 B) klo 11–17.



Mantan markkinat 26.11.–8.1. Myynnissä ruokaa, lämmintä juotavaa, leipomuksia ja käsitöitä. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Kauppatori) klo 10–18.



Alle satasen kamat. Vintage-aarteita taiteilijoiden kaapeista. Galleria Aapeli (Tallberginkatu 1 E) klo 12–16.



Joulumaailma 3.12.–7.1. Myyntimökeissä ruokatuotteita ja käsitöitä. Kolmen sepän aukiolla ja Ylioppilasaukiolla ma–pe klo 11–19, la klo 11–18, su klo 12–18.



Kaarelan Eläkeläisten joulumyyjäiset. Kerhohuone (Kaarelantie 86 C) klo 10–13.



Etelä-Espoon Eläkeläisten joulumyyjäiset. Käsitöitä, levonnaisia ja kortteja. Soukan palvelutalo (Soukankaari 7, Espoo) klo 9–14.



Joulutapahtuma ja käsityömyyjäiset. Käsityömyyjäiset. Oulunkylän seurahuone (Larin Kyöstintie 7) klo 10–15.



Joulutori. Kamiter-Ars (Helsinginkatu 6) klo 10–15.



Ruoholahden koulun joulutori. Kirppistavaraa, jouluherkkuja ja joulukuusia. Ruoholahden ala-aste (Santakatu 6) klo 11–14.



Kaapelin joulu. Myynnissä kotimaisten design- ja käsityöyrittäjien tuotteita. Kaapelitehdas, Merikaapelihalli (Tallberginkatu 1) klo 10–18.



Karhupuiston joulutori. Karhupuisto (Viides linja) klo 9–15.



Karmelin joulumyyjäiset. Metodistikirkko (Punavuorenkatu 2) klo 10–14.



Kirjaverstaan joulu. Kirjojen, korttien ja kuvitusten myyntiä. Teurastamo (Työpajankatu 2) klo 12–16.



Mifukon joulumyyjäiset. Käsintehtyjä koreja, koristeita ja leluja. Huvila (Hämeentie 130 A) klo 12–18.



Espoon seudun käsityöyhdistyksen myyjäiset. Albergan kartano (Sokerilinnantie 7, Espoo) klo 10–16.



Partiolaisten joulumyyjäiset. Piparkakkutaloja ja muita leivonnaisia, sekä mm. ongintaa ja arpajaiset. Laajasalon kirkko (Reposalmentie 13) klo 10–14.



Pop Up Japani-basaari. Japania ry (Pengerkatu 19 A) klo 12–15.



Rajaseutu ry:n joulumyyjäiset. Rajaseutu ry (Tunturikatu 6 A 19, 4.krs.) klo 11–16.



Taontapaja Taian joulumyynti. Takorauta- ja Akiat-tuotteita, taontaa. Östersundomin kartano, paja (Kartanon Puistotie 24) klo 11–18.



Ursan joulumyyjäiset. Ursan kirjojen joulumyyjäiset. Helsingin observatorio (Kopernikuksentie 1) klo 12–16.



Uunisaaren joulutori ja kirpputori. Kirppistä ja designeä. Ulkonuotiolla voit paistaa itse makkaraa. Uunisaari klo 11–18.



Vinyylikirppis. Ison Omenan kirjasto (Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, Espoo) klo 12–15.



Xmas Garage 18.11.–23.12. Yli 70 yrityksen jouluinen kimppakauppa Helsingin joulukadulla (Aleksanterinkatu 11). Avoinna ma–pe klo 10–20, la klo 10–18, su klo 12–18.



Elonkehrä – Espoon Steinerkoulun joulumarkkinat. Espoon steinerkoulu (Olarinniityntie 10, Espoo) klo 10–16.



Joulumyyjäiset. Museokaupan aarteita. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 12–16.



Länsimäen Marttojen joulumyyjäiset. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa) klo 10–13.



Joulumyyjäiset. Keskuspuiston ammattiopisto (Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4–6, Espoo) klo 10–13.



Joulumyyjäiset Ilmailumuseolla. Joulupukki on paikalla koko päivän. Joulutunnelmaa luo Finnairin mieskuoro. Suomen Ilmailumuseo (Karhumäentie 12, Vantaa) klo 10–17.



Perinteiset jouluiset käsi­työmyyjäiset. Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2, Vantaa) klo 10–16.



Roihuvuoren Marttojen joulumyyjäiset. Leivonnaisia, käsitöitä, arpajaiset, riisipuuroa ja pullakahvia. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 11–14.



Suuret joulumyyjäiset. Kauneimmat joululaulut klo 12, mukana Vox Edeni -kuoro. Soukan kappeli (Soukankuja 3, Espoo) klo 11–14.



Tuomaan markkinat 3.–22.12. Muun muassa käsitöitä, jouluherkkuja ja ilmainen karuselli. Senaatintorilla (Aleksanterinkatu 20) ma–pe klo 11–20 ja la–su 10–19.



Vantaan Kutojat ry:n JouluMyyjäiset. Mattoja, villahuopia ja muita käsitöitä. Vantaan Kutojat (Luhtimäki 2, Vantaa) klo 11–15.



TRE Christmas Market 24.11.–24.12. WTC:n pankkisalissa myynnissä yli 100 yrityksen tuotteita. TRE Christmas Market (Aleksanterinkatu 17) avoinna klo 11–20.



Kuvataideakatemian opiskelijoiden joulumyyjäiset. Myynnissä maalauksia, veistoksia ja taidegrafiikkaa, ja arpajaisten palkintona muun muassa Tiitus Petäjäniemen maalaama muotokuva. Exhibition Laboratory (Merimiehenkatu 36) klo 11–20.