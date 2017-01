Pääministeri selitti taas kytköksiään – tällä kertaa aiheena lasten yhtiön Fortum-rahat ja Intian-hanke

Fakta

Lasten sijoitusyhtiö nostaa kysymyksiä



Pääministeri Juha Sipilän lasten sijoitusyhtiön Fortel Investin omistukset ovat nostaneet kysymyksiä pääministerin mahdollisesta jääviydestä työtilanteissaan.



Valtio sijoitti vuonna 2016 rahaa Terrafamen kaivokseen, jonka alihankkijan Katera Steelin pääomistajat ovat Sipilän sukulaisia. Myös lasten Fortelilla on ollut osuus Katerasta.



Sipilä osallistui Intian vienninedistämismatkalle helmikuussa. Sen päätteeksi Chempolis allekirjoitti aiesopimuksen biojalostamosta. Lasten Fortelilla on omistusosuus Chempolisissa.



Chempolis sai vuonna 2016 kuuden miljoonan euron sijoituksen valtion pääosin omistamalta Fortumilta.



Sipilä kertoi tiistaina Twitterissä, että Fortel Invest omistaa Chempolisista 5,25 prosenttia, Gasek oy:stä 1,19 prosenttia ja Ahola Transportista 0,89 prosenttia. Katera Steel ei ollut enää listalla mukana.



Taloussanomien mukaan Fortel Invest on myynyt Katera-omistuksensa Katera Steelille muutama viikko sitten.