Costellon voittokulku jatkuu Vermossa

Päivän lehti 11.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

1 Viikon varmat Risto Tupamäen ohjastama Costello (lähtö 2) on ollut alkuvuoden suurimpia komeettoja. Se on voittanut jo seitsemän kertaa peräkkäin. Viimeksi Polara pisti sen ahtaalle, mutta voittokone runnoi lopussa väkisin ohi. Nyt Polaran lähtöpaikka on ikävä. Kesän isoimpiin lähtöihin tähtäävä ravikuningas Vitter palailee vasta talvitauolta, eikä sen vire ole vielä parhaimmillaan. Costellon voittokulku saanee siis jatkoa.



2 Viikon tärppi Alkutalven Hopeadivisioonia (lähtö 1) hallinnut Midnight Hour jättää Vermon kierroksen väliin, joten haastajilla on nyt iskun paikka. Luvassa on tasaisen reipasta menoa suosikki Ranch Kellyn johdolla, joten kiritilan pitäisi lopussa aueta. Ranch Newman kirii napakasti ja on vaarallinen.



3 Seuraa tätä Lämminveristen avoimet sarjat (lähtö 6) palaavat Toto76-kupongille muutaman viikon tauon jälkeen. Kisan niukka ennakkosuosikki on Bosses Lily. Tamma on lainakuskien eliittiin kuuluvan Antti Teivaisen itsensä omistama ja valmentama – ja toki myös ohjastama. Twigs Voici palasi voitokkaana tauolta, mutta nyt parhaat juoksunsa keulapaikalta tekevän huipputamman tehtävä takarivin uloimmalta lähtöpaikalta näyttää on haastava.



Toto76-kierros 6 / Helsinki



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 4, 1, 7, 10



2. lähtö: 5



3. lähtö: 7, 6, 1, 11



4. lähtö: 11, 10



5. lähtö: 7, 1, 12



6. lähtö: 5, 2, 9



7. lähtö: 2, 8, 6



4x1x4x2x3x3x3 = 864 riviä – 43,20 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 11.2. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 5-11.



HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli viisi oikein.

Tommi Linna