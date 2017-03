Perjantain urheilutuloksia ja rahapelejä – lauantain tv-urheilua

Päivän lehti 11.3.2017

Ammunta Maribor, Slovenia. Ilma-aseiden EM-kilpailut:



Perjantain suomalaistuloksia:



Miesten 10 m liikkuvan maalin normaalijuoksut (60 ls): Peruskilpailu: 1) Vladislav Tshepotkin Venäjä 587, 2) Jesper Nyberg Ruotsi 582, 3) Lukasz Czapla Puola 578, 4) Vladislav Prianishnikov Venäjä 577 …suomalaiset: 7) Tomi-Pekka Heikkilä 574, 8) Krister Holmberg 573, 17) Heikki Lähdekorpi 557.



Joukkuekilpailu: 1) Venäjä 1739 (ME), 2) Ruotsi 1711, 3) Suomi 1704.



Semifinaalit: Tshepotkin–Prianishnikov 6–2, Czapla–Nyberg 6–1



Pronssimitaliottelu: Vladislav Prianishnikov Venäjä–Jesper Nyberg Ruotsi 7–5



Kultamitaliottelu: Lukasz Czapla Puola–Vladislav Tshepotkin Venäjä 6–4



Ampumahiihto Kontiolahti, maailmancupin pikakilpailu:



Miehet, 10 km: 1) Martin Fourcade Ranska 22.17,0 (1 sakko), 2) Ondrej Moravec Tshekki 0,6 sekuntia jäljessä (0), 3) Emil Hegle Svendsen Norja –9,4 (0), 4) Johannes Thingnes Bö Norja –12,1 (0), 5) Arnd Peiffer Saksa –22,3 (0), 6) Simon Eder Itävalta –23,0 (1)...39) Olli Hiidensalo Suomi –1.32,0 (1)...81) Tuomas Grönman Suomi –2.50,8 (2)...95) Tero Seppälä –3.31,7 (4).



Maailmancupin pistetilanne 22/26 kilpailun jälkeen: 1) Fourcade 1188, 2) Anton Shipulin Venäjä 774, 3) Simon Schempp Saksa 673, 4) Bö 664, 5) Julian Eberhard Saksa 620, 6) Arnd Pfeiffer Saksa 620...70) Grönman 31...86) Hiidensalo 12.



Naiset, 7,5 km: 1) Tiril Eckhoff Norja 19.18,4 (0), 2) Laura Dahlmeier Saksa –18,3 (1), 3) Darja Domratsheva Valko-Venäjä –20,4 (0), 4) Daria Virolaynen Venäjä –34,8 (0), 5) Susan Dunklee USA –34,9 (1), 6) Lisa Vittozzi Italia –37 (0)...19) Mari Laukkanen Suomi –1.01,9 (2)...49) Kaisa Mäkäräinen Suomi –1.50,1 (4)...69) Laura Toivanen Suomi –2.30,2 (1)...89) Sanna Markkanen Suomi –3.41,2 (4).



Maailmancupin pistetilanne 22/26 kilpailun jälkeen: 1) Dahlmeier 1077, 2) Gabriela Koukalova Tshekki 939, 3) Mäkäräinen 873, 4) Marie Dorin Habert Ranska 743, 5) Dorothea Wierer Italia 647, 6) Anais Chevalier Ranska 613...35) Laukkanen 186.



Sprintticupin tilanne 8/9 kilpailun jälkeen: 1) Dahlmeier 362, 2) Koukalova 334, 3) Mäkäräinen 323.



Autourheilu Mexico City. Rallin MM-sarjan 3/13 kilpailu, Meksikon ralli:



Tilanne 1/19 erikoiskokeen jälkeen: 1) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota 3.37,2, 2) Ott Tänak Viro, Ford jäljessä 1,6 sekuntia, 3) Kris Meeke Britannia, Citroen –1,6, 4) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –2,6, 5) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –3,2, 6) Sebastien Ogier Ranska, Ford –4,0, 7) Dani Sordo Espanja, Hyundai –6,0, 8) Jari-Matti Latvala Suomi, Toyota –6,2, 9) Pontus Tidemand Ruotsi, Skoda –6,7, 10) Lorenzo Bertelli Italia, Ford –10,3.



Ek 0 (1,57 km): 1) Hänninen 1.51,1, 2) Meeke –0,3, 3) Paddon –1,6,... 8) Latvala –4,8.



Ek 1 (1,57 km): 1) Ogier 1.44,8, 2) Tänak –0,1, 3) Neuville –0,3,... 5) Hänninen –1,3,... 8) Latvala –2,7.



Hiihtosuunnistus Krasnojarsk, Venäjä. MM-kilpailut:



Keskimatka, miehet: 1) Stanimir Belomazhev Bulgaria 33.48, 2) Erik Rost Ruotsi 34.03, 3) Lars Mohodt Norja 34.54…8) Ville-Petteri Saarela Suomi 35.52...10) Jyri Uusitalo Suomi 36.01...21) Janne Häkkinen Suomi 39.53. Tero Linnainmaa Suomi keskeytti.



Jalkapallo Eurooppa-liigan neljännesvälierien 1. ottelut:



Apoel, Kypros–Anderlecht, Belgia 0–1 (0–1)



FC Kööpenhamina, Tanska–Ajax, Hollanti 2–1 (1–1)



Rostov, Venäjä–Manchester United, Englanti 1–1 (0–1)



Celta Vigo, Espanja–Krasnodar, Venäjä 2–1 (0–0)



Schalke, Saksa–Mönchengladbach, Saksa 1–1 (1–1)



Gent, Belgia–Genk, Belgia 2–5 (1–4)



Lyon, Ranska–AS Roma, Italia 4–2 (1–2)



Olympiakos, Kreikka–Besiktas, Turkki 1–1 (1–0)



Jääkiekko Mestis



K-Vantaa–Jokipojat vl. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)



Hermes–IPK 3–1 (0–1, 0–0, 3–0)



RoKi–TuTo ja. 4–5 (1–2, 1–1, 2–1, 0–1)



KeuPa HT–Hokki vl. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)



Peliitat–SaPKo 2–5 (0–1, 2–1, 0–3)



JYP-Akatemia–Espoo United 2–4 (0–0, 0–2, 2–2)



KHL



Länsilohkon välierien 2/7 ottelut:



Moskovan TsSKA–Lokomotiv Jaroslavl 3–4 (1–1, 0–1, 2–2)



L: Petri Kontiola 1+0



Voitot 1–1



Pietarin SKA–Moskovan Dinamo 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)



SKA: Jarno Koskiranta 0+1, Mikko Koskinen 17/18 torjuntaa



Voitot 1–1



NHL



Carolina–NY Rangers 4–3 (2–1, 0–2, 2–0)



C: Sebastian Aho 2+1, Teuvo Teräväinen 0+1, N: Antti Raanta 26/30 torjuntaa.



Toronto–Philadelphia 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)



P: Valtteri Filppula 0+1.



Tampa Bay–Minnesota 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)



M: Mikko Koivu 0+1.



Chicago–Anaheim 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)



Colorado–New Jersey 3–2 (0–0, 1–0, 2–2)



Calgary–Montreal 5–0 (1–0, 3–0, 1–0)



Arizona–Ottawa ja. 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1)



Vancouver–NY Islanders 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–1)



V: Markus Granlund 0+1.



Los Angeles–Nashville ja. 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)



N: Pekka Rinne 31/34 torjuntaa.



San Jose–Washington 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)



Jääpallo Mikkeli. SM-pronssiottelu:



Kampparit–JPS ja. 4–5 (4–4, 2–2)



Koripallo Korisliiga



Kouvot–Kataja 77–93 (22–24, 9–26, 28–23, 18–20)



Las Vegas. NCAA-yliopistosarjan Pac-12-konferenssi:



Puolivälierät:



Arizona–Colorado 92–78 (38–37)



A: Lauri Markkanen 20 pistettä/3 levypalloa /2 syöttöä.



Lumilautailu Sierra Nevada, Espanja, MM-kilpailut:



Miesten lumikourun karsinta (10 parasta finaaliin): 1) Scotty James Australia 92,25, 2) Zhang Yiwei Kiina 90,00, 3) Taku Hiraoka Japani 87,25,... 9) Markus Malin Suomi 76,50,... 22) Janne Korpi Suomi 40,00.



Malin lauantaina kisattavaan finaaliin, Korpi karsiutui.



Miesten lumilautacrossin karsinta (48 parasta jatkoon): 1) Pierre Vaultier Ranska 1.09,15, 2) Lucas Eguibar Espanja 1.09,36, 3) Regino Hernandez Espanja 1.10,55,... 9) Anton Lindfors Suomi 1.10,84. Lindfors sunnuntaina kisattavaan finaaliin.



Lillehammer, Norja. X-games, slopestyle, naiset:



1) Anna Gasser, Itävalta 89,00, 2) Jamie Anderson, Yhdysvallat 88,00, 3) Julia Marino, Yhdysvallat 86,66, 4) Enni Rukajärvi 85,33.



Rahapelit Eurojackpot 10/17



Päänumerot: 13, 18, 20, 35, 46



Tähtinumerot: 7, 8



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 372 000,20 e, 5 oikein 175 058,90 e, 4+2 oikein 5 835,20 e, 4+1 oikein 260,40 e, 4 oikein 130,90 e, 3+2 oikein 69,70 e, 2+2 oikein 24,20 e, 3+1 oikein 17,40 e, 3 oikein 16,60 e, 1+2 oikein 11,20 e, 2+1 oikein 7,50 e



Perjantai-Jokeri 10/17



Perjantai 10. 3.



Jokerinumero: 2 4 3 5 1 6 3



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Tuplaus voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 11 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e



Keno 10/17



Perjantai 10. 3.



Päiväarvonta, oikeat numerot: 2, 7, 10, 15, 18, 24, 28, 37, 39, 46, 49, 50, 53, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 70



Kunkkunumero: 49



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 3, 7, 18, 19, 23, 28, 31, 34, 35, 39, 41, 46, 48, 51, 53, 55, 58, 62, 65, 66



Kunkkunumero: 23



TV-urheilu Lauantai 11.3.



Yle TV2 ja Eurosport 1



13.00 Ampumahiihdon mc: M 12,5 km, Kontiolahti



16.15 Ampumahiihdon mc: N 10 km, Kontiolahti



Yle TV2



13.45 Lumilautailun MM: Slopestyle



15.00 Pikaluistelun mc: Stavanger



17.00 Bandyliigan finaali: Akilles-Veiterä



19.00 X Games Norja: Big Air



21.00 Lumilautailun MM: Halfpipe



Ruutu+ Urheilu 1



10.00 Meksikon MM-ralli (kooste)



19.00 Meksikon MM-ralli: EK11



20.30 ACB MMA: Khalimov-Barnatt



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Liiga: Pelicans-Kärpät



00.00 NBA: Detroit-NY Knicks



MTV3 17.00 Ravit: Toto76, Kouvola



MTV Max



15.00 Ravit: Toto76, Kouvola



19.00 SHL Playoffs: Ottelu avoin



MTV Sport 1



12.00 ja 16.40 Yhdistetyn mc: Oslo



20.00 PGA Tour: Valspar Championship



MTV Sport 1 ja Eurosport 1



13.45 Hiihdon mc: M 50 km (p), Oslo



17.15 Mäkihypyn mc: Oslo



Eurosport 1



08.30 Superbike: Superpole, Buriram.



11.00 Superbike: Buriram



12.00 Yhdistetyn mc: Mäki, Oslo



20.00 ja 23.00 Alppihiihdon mc: Pujottelu N, Squaw Valley



Eurosport 2



13.00 Lumilautailun MM: Slopestyle



16.30 Bundesliiga: Hertha Berlin-Dortmund.



19.30 Bundesliiga: Ingolstadt-FC Köln.



21.30 Snooker: Players Championship



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



14.15 FA Cup: Middlesbrough-Man City



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



17.00 Valioliiga: Everton-West Bromwich.



19.30 FA Cup: Arsenal-Lincoln



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport



21.45 Serie A: Genoa-Sampdoria



Viasat Urheilu



14.00 La Liga: Valencia-Sporting Gijón



17.15 La Liga: Sevilla-Leganés



19.30 La Liga: Málaga-Alavés



21.45 La Liga: Granada-Atlético



02.05 NHL: Carolina-Toronto



Viasat Sport



15.30 Rugby Six Nations: Italia-Ranska.



18.00 Rugby Six Nations: Englanti-Skotlanti.



05.05 NHL: Vancouver-Pittsburgh



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



13.00 KHL Playoffs: Avangard-Ak Bars



20.05 NHL: Boston-Philadelphia



23.05 NHL: San Jose-Nashville



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport



02.05 NHL: Winnipeg-Calgary



Viasat Hockey



02.05 NHL: Tampa Bay-Florida.



05.35 NHL: Los Angeles-Washington



Viasat Golf



09.30 European Tour: Indian Open