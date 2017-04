Päivän lehti 11.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaleva toteaa, että kuntavaalien tulos on valtakunnallisesta näkökulmasta selvä: oppositio voitti ja hallitus hävisi.



”Vaikka kunnissa päätetään muista kuin valtakunnallisista kysymyksistä, kansalaisten äänestyspäätöksiin vaikuttavat ilman muuta koko maan teemat.”



”Keskusta on pääministeripuolue ja näyttäytyy pääministeri Juha Sipilän esiintymisen kautta hallituksen työn pää­linjaajana. Sipilä itse on ollut sekä hallituksen päätösten että omien tointensa takia jo pitkään rankassa röykytyksessä.”



”Kovimmat iskut otti vastaan perussuomalaiset. – – Timo Soinille viimeiset vaalit puolueen ohjaksissa olivat heikko lopetus. Jytkyjen jälkeen nyt nähty tulos on lähinnä mätky.”



Karjalainen luonnehtii perussuomalaisten kokeneen ”antijytkyn”, jollaista vaaleja edeltäneet kyselyt eivät täysin pystyneet ennustamaan.



”Kävi siis juuri samalla tavalla kuin perussuomalaisten kohdalla on yleensä käynyt, kuitenkin sillä erolla, että yllätysvoiton sijaan nieltävänä olikin puolueen kokema iso tappio.”



”Vaikka vaalit olivatkin paikallisuuteen keskittyneet kuntavaalit, näkyi valtakunnallinen hallitus- ja oppositiopolitiikka niissä vahvasti varsinkin oppositiossa olevien vihreiden erinomaisena ja vasemmistoliiton hyvänä menestymisenä.”



Savon Sanomat kirjoittaa, että politiikan mannerlaatat palautuivat perussuomalaisten kuntavaalitappion myötä jytkyjä edeltäviin asemiin.



”Kolme vanhaa suurta puoluetta – Sdp, kokoomus ja keskusta – ovat jälleen selkeästi suurimmat.”



”Nyt juhlivat oikeistopopulismin vastavoimaksi profiloituneet vihreät. Avoimuuden ja suvaitsevaisuuden sanoma ei kärsinyt edes viime viikon surullisista terroriuutisista, joiden arvailtiin säteilevän vaaliuurnillekin. Suomi lähetti myös muulle Euroopalle viestin, että maahanmuuttovastaisuudelle on asetettu rajat.”



Ilta-Sanomat arvioi, että äänestysinnon nousu liian alhaisesta 58,8 prosentista edellyttäisi liikahduksia puoluekentässä.



”Löytäisivätkö näissä vaaleissa menestyneet vasemmistoliito ja vihreät yhteistä pohjaa tulevaisuudessa?”



Keskisuomalaisen mukaan vaalit heikentävät Juha Sipilän ja etenkin Antti Rinteen asemaa puheenjohtajana.



”Vaalivoittaja-kokoomuksessa Petteri Orpo sai suuren varjon taakseen. Jan Vapaavuoren huikea äänisaalis pormestarikisassa tarkoittaa, että hänestä voi tulla kokoomuksen oikea taustajohtaja.”



Aamulehti pitää Vapaavuoren erinomaista menestystä yhtenä vaalien isoista ilmiöistä.



”Seuraava kysymys kuuluukin: minne Vapaavuori voi vielä nousta pääkau­pungin pormestarin paikalta?”