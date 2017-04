Tuloksissa muun muassa NHL:n pistepörssin kärki

Päivän lehti 11.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Golf Augusta: Kauden 1/4 major-turnaus, Masters:



Uusinta voitosta:



3 lyöntiä: Sergio Garcia Espanja



5: Justin Rose Englanti



Tilanne 4 kierroksen jälkeen, par 72:



279 (9 alle parin): Garcia 71+69,70+69, Rose 71+72+67+69



282 (–6): Charl Schwartzel Etelä-Afrikka 74+72+68+68



283 (–5): Matt Kuchar USA 72+73+71+67, Thomas Pieters Belgia 72+68+75+68



Jalkapallo Liiga:



HJK–KuPS 2–0 (1–0)



36. Akseli Pelvas rp. 1–0, 74. Alfredo Morelos 2–0.



Erotuomari: Oskari Hämäläinen.



Yleisöä: 3214.



Jääkiekko Liigan välierien 4. ottelut:



HIFK–Tappara 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)



1. erä: 4.08 Kristian Kuusela (Jani Lajunen-Valtteri Kemiläinen) 0–1.



2. erä: Maaliton.



3. erä: 59.42 Jere Karjalainen (Otto Rauhala-Kristian Kuusela) 0–2 tm.



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 6+11+9=26 poissa 59.10–59.42, Dominik Hrachovina Tappara 4+9+2=15.



Yleisöä:8200.



JYP–KalPa 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)



1. erä: Maaliton.



2. erä: 32.40 Mikko Kalteva (Joonas Nättinen) 1–0.



3. erä: 53.35 Antti Suomela (Mikko Kuukka-Juuso Pulli) 2–0.



Torjunnat: Juho Olkinuora JYP 2+8+15=25, Eero Kilpeläinen KalPa 12+10+4=26 poissa 55.50–59.47.



Yleisöä: 4102.



Liigan pudotuspelien pistepörssi: 1) Roope Hintz HIFK, 12 ottelua, 2 maalia+7 syöttöä=9 pistettä, 4 rangaistusminuuttia, 2) Valtteri Kemiläinen Tappara, 11, 2+6=8, 6, 3) Michel Miklik JYP, 10, 5+2=7, 14, 4) Ville Meskanen Ilves, 10, 4+3=7, 2, 5) Veli-Matti Savinainen Tappara, 11, 4+3=7, 8, 6) Janne Keränen KalPa, 8, 3+4=7, 0, 7) Jesse Mankinen KalPa, 8, 3+4=7, 25, 8) Juuso Puustinen HIFK, 11, 3+4=7, 0, 9) Joonas Rask HIFK, 12, 3+4=7, 6, 10) Tapio Laakso Ilves, 10, 2+5=7, 0,



11) Jani Lajunen Tappara, 11, 2+5=7, 2, 12) Corey Elkins HIFK, 12, 2+5=7, 6, 13) Patrik Virta TPS, 6, 5+1=6, 4, 14) Joonas Lehtivuori HPK, 7, 2+4=6, 16, 15) Anssi Löfman JYP, 10, 2+4=6, 0, 16) Janne Tavi JYP, 10, 0+6=6, 4, 17) Eero Somervuori HPK, 7, 4+1=5, 0, 18) Sebastian Repo Tappara, 11, 4+1=5, 16, 19) Sakari Manninen HPK, 7, 2+3=5, 0, 20) Jaakko Rissanen KalPa, 8, 2+3=5, 4,



21) Juha-Pekka Hytönen JYP, 10, 2+3=5, 8, 22) Otto Koivula Ilves, 10, 2+3=5, 2, 23) Kristian Kuusela Tappara, 11, 2+3=5, 4, 24) Henrik Haapala Tappara, 11, 2+3=5, 2, 25) Teemu Eronen HIFK, 12, 2+3=5, 2, 26) Matias Myttynen KalPa, 8, 1+4=5, 4, 27) Jani Tuppurainen JYP, 10, 1+4=5, 6, 28) Otso Rantakari Tappara, 11, 1+4=5, 16, 29) Niko Kapanen HPK, 7, 0+5=5, 4, 30) Balazs Sebok KalPa, 8, 0+5=5, 2,



31) Juhamatti Aaltonen HIFK, 12, 0+5=5, 2, 32) Miska Humaloja Kärpät, 2, 3+1=4, 2, 33) Matias Sointu Ilves, 10, 3+1=4, 2, 34) Aleksi Mustonen Ilves, 10, 3+1=4, 0, 35) Antti Suomela JYP, 10, 3+1=4, 0, 36) Jarkko Malinen HIFK, 11, 3+1=4, 4, 37) Petteri Nikkilä HPK, 5, 2+2=4, 0, 38) Markku Flinck Ilves, 10, 2+2=4, 2, 39) Teemu Nurmi Tappara, 11, 2+2=4, 2, 40) Alexander Ruuttu KalPa, 5, 1+3=4, 4,



41) Janne Lahti HPK, 7, 1+3=4, 2, 42) Teemu Turunen HPK, 7, 1+3=4, 2, 43) Juuso Riikola KalPa, 8, 1+3=4, 0, 44) Robert Leino HIFK, 9, 1+3=4, 2, 45) Teemu Rautiainen Ilves, 10, 1+3=4, 4, 46) Santeri Lukka KalPa, 8, 0+4=4, 10, 47) Juho Liuksiala Ilves, 10, 0+4=4, 0, 48) Otto Rauhala Tappara, 11, 0+4=4, 0, 49) Kimi Koivisto Pelicans, 5, 3+0=3, 12, 50) Tommi Jokinen KalPa, 8, 3+0=3, 4.



NHL:



Detroit–New Jersey 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)



Tampa Bay–Buffalo 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)



NY Islanders–Ottawa 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)



Toronto–Columbus 2–3 (0–0, 2–3, 0–0) C: Joonas Korpisalo 30/32 torjuntaa (peliaikaa 59.51)



St. Louis–Colorado 3–2 ( 1–0, 0–2, 2–0) S: Jori Lehterä 0+1. C: Mikko Rantanen 1+1.



NY Rangers–Pittsburgh 3–2 (2–1, 0–1, 1–0), Philadelphia–Carolina vl. 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–0, 1–2)



C: Sebastian Aho 1+0



Washington–Florida 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)



Anaheim–Los Angeles ja. 4–3 (1–1, 1–1,1–1, 1–0)



Edmonton–Vancouver 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)



Stanley Cupin 1. pudotuspelikierroksen otteluparit:



Itä:



Montreal Canadiens–NY Rangers



Ottawa Senators–Boston Bruins



Washington Capitals–Toronto Maple Leafs



Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets



Länsi:



Chicago Blackhawks–Nashville Predators



Minnesota Wild–St. Louis Blues



Anaheim Ducks–Calgary Flames



Edmonton Oilers–San Jose Sharks



–Pudotuspelit alkavat keskiviikkona



NHL:n runkosarjan tilastoja:



Pisteet:



1) Connor McDavid Edmonton 82 ottelua, 30 syöttöä+70 maalia=100, 2) Sidney Crosby Pittsburgh 75, 44+45=89, 3) Patrick Kane Chicago 82, 34+55=89, 4) Niklas Bäckström Washington 82, 23+63=86, 5) Nikita Kutsherov Tampa Bay 74, 40+45=85...parhaat suomalaiset: 22) Mikael Granlund Minnesota 81, 26+43=69, 30) Patrik Laine Winnipeg 73, 36+28=64...51) Mikko Koivu Minnesota 80, 18+40=58, 85) Aleksander Barkov 61, 21+31=52, 104) Sebastian Aho Carolina 82, 24+25=49, 134) Rasmus Ristolainen Buffalo 79, 6+39=45, 150) Teuvo Teräväinen Carolina 81, 15+27=42.



Maalivahdit (päästettyjen maalien keskiarvon mukaan): 1) Sergei Bobrovski Columbus 63 ottelua, päästettyjen maalien keskiarvo 2,06, torjuntaprosentti 93,1, 2) Braden Holtby Washington 63, 2,07, 92,5, 3) Jimmy Howard Detroit 26, 2,10, 92,7, 4) Peter Budaj Los Angeles/Tampa Bay 60, 2,18, 91,5, 5) John Gibson Anaheim 52, 2,22, 92,4...parhaat suomalaiset: 7) Tuukka Rask Boston 65, 2,23, 91,5, 9) Antti Raanta New York 30, 2,26, 92,2, 16) Pekka Rinne Nashville 61, 2,42, 91,8, 40) Kari Lehtonen Dallas 59, 2,85, 90,2, 48) Antti Niemi Dallas 37, 3,30, 89,2.



KHL:n 2. loppuottelu (mestariksi 4 voitolla):



Metallurg Magnitogorsk–Pietarin SKA 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)



M: Tommi Santala 1+0, Oskar Osala 0+1. Voitot 1–1.



Seuraava ottelu: 12.4. Pietarin SKA–Metallurg Magnitogorsk.



Salibandy Miesten liigan välierät, 5. ottelu (4 voitolla finaaleihin):



EräViikingit–SPV 9–0 (4–0, 2–0, 3–0)



EräViikingit johtaa voitoin 3–2.



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Lentopallo N: HPK-LP Viesti, 3. finaali



21.45 Mestarien liiga: Juventus-Barcelona



00.25 Mestarien liiga: Kooste illan otteluista



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



C More Sport 1



20.15 SHL: Malmö-HV71, 6. välierä (tarv.)



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Juventus-Barcelona



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liiga: Dortmund-Monaco



Rahapelejä Keno 15/17



Sunnuntai 9. 4.



Myöhäisarvonta: 2, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 20, 27, 30, 33, 35, 40, 50, 57, 59, 62, 64, 65, 67, Kunkkunumero: 65



Maanantai 10. 4.



Päiväarvonta: 2, 5, 6, 8, 17, 23, 26, 36, 39, 41, 42, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 69, 70, Kunkkunumero: 23



Ilta-arvonta: 3, 12, 14, 20, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 48, 52, 58, 59, 65, 70, Kunkkunumero: 41