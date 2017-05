Päivän lehti 11.5.2017

Kaleva arvioi, että sote- ja maakunta­uudistus alkaa pian olla tekemistä vaille valmis.



”Eduskunta sai tiistaina käsittelyynsä uudistukseen kuuluvan viimeisen merkittävän lakipaketin eli valinnanvapausesityksen. – – Valinnanvapaus on periaatteessa hyvä asia, mutta kansalaisten kyky valita riippuu monesta tekijästä.”



”Merkittävin muutos alkuperäisiin kaavailuihin on hallituksen jo aiemmin sopima valinnanvapauden aikataulun rytmittäminen kertarysäyksen sijaan.”



”Seuraava iso urakka on uudistusten toimeenpano. Hallinnon siirtoa valmistelevat väliaikaiset maakunnat perustetaan ensi kesänä. – – Tietojärjestelmien yhteensovittaminen on koko uudistuksen onnistumisen kannalta avainasemassa.”



”Kansalaisen voi olla vaikea pysyä mukana muutoksessa. Ihmisten ei pitäisi stressata asiasta etukäteen, sillä maakuntien velvollisuus on antaa riittävästi tietoa valintojen tekemistä varten.”



”Kansalaisille on tärkeintä saada hyvää hoitoa oikea-aikaisesti ja järkevään hintaan. Koko uudistuksen yksi keskeinen syy on kustannusten kasvun hillintä. Tästä tavoitteesta on syytä pitää kiinni.”



Ilkka kaipaa valinnanvapauden käsittelyyn malttia ja selviä pelisääntöjä.



”Odotettu aikataulu sote-laille on heinäkuun 1. päivään mennessä. Nyt on toukokuu, eikä juuri kukaan enää usko tähän aikatauluun. Osa pitää seuraavaa takarajaa 1. syyskuuta myös liian paljon hoputettuna.”







”Kuntia huolettaa kova kiire, jolla niiden palveluita yhtiöitetään, että uudistus saadaan alkuun.”







”Soten valinnanvapaus on tässä vaiheessa täynnä uhkakuvia. Pitäisi muistaa myös sen hyvät puolet: potilaan omat vaikutusmahdollisuudet palveluidensa valintaan ja hoitoon pääsyn toivottu nopeutuminen.”



”Valinnanvapautta ei Suomessa aloitettu helpoimmasta päästä, kun se aloitettiin sotesta. Suomen suuri sote-testi kaipaisi nyt malttia. Kaikki ei voi tapahtua lennossa, ja jälkikäteiset korjailut vasta hankalia ovat.”



Kainuun Sanomat pitää sote-uudistuksen vastustusta yhä ideologisempana.



”Oppositiolle hallituksen esitysten tyrmääminen on ensisijaista, ei sote-palvelujen kehittäminen.”



”Julkisten palvelujen yhtiöittäminen hämärtyy helposti yksityistämiseksi, vaikka kyse on palvelujen tuotannon erottamisesta niiden rahoittamisesta.”



”Valinnanvapaus on asiakkaan valinnanvapautta, ei tuottajien. Sote-alan firma ei voi valita asiakkaitaan vaan sen on otettava asiakkaikseen kaikki ne, jotka sen kiintiöön mahtuvat heidän terveydentilastaan riippumatta.”



”Vasemmistoliitto pelottelee asiakasmaksujen kohoamisella. Tämä huoli voi olla aiheellinen, mutta kun se on tunnistettu, sitä vastaan voidaan toimia.”