Rankka lapsuus voi opettaa selviytymistaitoja

Päivän lehti 11.5.2017

1. Rankan lapsuuden psyykkinen hinta on usein kova: kaltoinkohtelu ja laiminlyönti lisäävät riskiä masennukseen, alisuoriutumiseen ja sairasteluun. Tutkijat ovat kuitenkin alkaneet kiinnittää huomiota myös kovia kokeneiden vahvuuksiin.



Epävarmoissa oloissa kasvaneet saattavat olla hyviä havaitsemaan vaaroja, kertoo hollantilainen tutkimusyhteenveto vuodelta 2013. Heidän työmuistinsa päivittyy nopeasti ja he oivaltavat ennen muita, jos ovat saaneet tehtävään väärät ohjeet.



2. Karut olot saattavat kehittää kognitiivista joustavuutta. Epävakaassa ympäristössä kasvaneet osaavat vaihtaa nopeasti tehtävästä toiseen ja löytää uusia ratkaisuja, kertoo Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä vuonna 2015 julkaistu tutkimus. Pitkäjänteisyydestä on elämässä usein etua, mutta arvaamattomissa ympäristöissä on vahvuus osata päästää irti vanhasta tavoitteesta ja sopeuttaa toimintaansa.



3. Jos ihmiselle on ehtinyt varhaislapsuudessa kehittyä vankka perusturvallisuus, hänellä on paremmat eväät käsitellä myöhempiä koettelemuksia ja vahvistua niistä. Alusta asti perusturvaton taas on alttiimpi vahingoittumaan.



Tutkimuksissa nousee esiin muiden ihmisten avun ja läsnäolon merkitys. Se pienentää kaltoinkohdellun riskiä masentua tai ahdistua aikuisiällä, kertoo yhdysvaltalaistutkimus vuodelta 2013.



4. Vaikea kokemus on helpompi kääntää voitoksi, jos pystyy rakentamaan siitä selviytymistarinan. Resilienssiä tutkineen ranskalaispsykiatrin Boris Cyrulnikin mukaan elämään voi löytää merkitystä isojenkin menetysten jälkeen, jos trauman pääsee muiden tuella käsittelemään.