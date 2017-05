Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 11.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ammunta Hannover, Saksa, kv. ISCH-kilpailu:



Miehet, R3 10 m ilmakivääri 60 ls + finaali: 1) Jarkko Mylly Suomi 256,2 (SE) (638,4/SE), 2) Radoslav Malenovsky Slovakia 254,5 (639,6), 3) Veronika Vadovicova Slovakia 232,7 (637,9),... 14) Timo Keskisimonen Suomi 631,8.



Jääkiekko MM-kisat, Köln/Pariisi:



Lohko A (Köln), tiistain myöhäisottelu:



Slovakia–Tanska vl. 3–4 (0–1, 0–2, 3–0, 0–0, 0–1)



Keskiviikkona:



USA–Italia 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)



Slovakia–Saksa myöh.



Lohko B (Pariisi), tiistain myöhäisottelu:



Sveitsi–Ranska vl. 3–4 (0–1, 2–0, 1–2, 0–0, 0–1)



Keskiviikkona:



Sveitsi–Valko-Venäjä 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)



Suomi–Slovenia myöh.



Koripallo Miesten Korisliiga, 4. loppuottelu, neljällä voitolla mestariksi:



Vilpas–Kataja 84–72 (17–17, 19–19, 25–18, 23–18)



Vilpas: Desmond Williams 15/9, Michael Pounds 14/3, Okko Järvi 14/4, Brandon Edwards 13/9, Al'lonzo Coleman 12/8/5 syöttöä/5 riistoa, Juho Nenonen 7/5, Mikko Koivisto 7/1, Aatu Kivimäki 2/0, Riku Laine 0/0, Juwan Staten 0/0, Topias Kuukkanen 0/0.



Kataja: Daniel Mullings 19/8, Jarekious Bradley 13/11, Ilari Seppälä 10/2, Rion Brown 9/4, Vesa Mäkäläinen 9/3, Teemu Rannikko 7/6/7 syöttöä, Kervin Bristol 5/7, Jesse Niemi 0/0, Tommi Huolila 0/1, Johannes Lasaroff 0/0, Atte Perttu 0/0.



Yleisö: 2352.



Kataja johtaa voitoin 3–2.



NBA-liigan pudotuspelien 2. kierrosta (jatkoon neljällä voitolla):



Länsilohko: San Antonio–Houston ja. 110–107.



SA: Kawhi Leonard 22/15, Patty Mills 20, LaMarcus Aldridge 18/14.



H: James Harden 33/10/10s, Patrick Beverley 20, Ryan Anderson 19.



San Antonio johtaa voitoin 3–2. Seuraava ottelu Houstonissa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.



Suomalaistuloksia Euroopan kentiltä:



Ranskan liiga:



Strasbourg–Orleans ja. 92–89 (82–82, 39–42)



S: Erik Murphy 17/4.



Ranskan ProB-liiga:



Vichy-Clermont–Roanne 83–78 (45–36)



R: Matti Nuutinen 10/5/1s.



Monte Carlo, Monaco:



Purjehdus 470-luokan EM-kilpailut:



Naiset, tilanne 3. päivän jälkeen: 1) Noya Bar-Am/Nina Amir Israel 19 nettopistettä (keskiviikon lähdön sijoitus 1), 2) Elena Berta/Sveva Carraro Italia 24 (2), 3) Mafalda Pires de Lima/Mariana Lobato, Portugali 25 (12),... 16) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 53 (21).



Kisojen mitalilähdöt purjehditaan lauantaina.



Marseille, Ranska, finnjollien EM-kilpailut:



Tilanne 3. päivän jälkeen: 1) Edward Wright Britannia 23 nettopistettä (keskiviikon lähtösijat 1, 17, 3), 2) Anders Pedersen Norja 26 (8, 4, 8), 3) Jonathan Lobert Ranska 28 (2, 10, 13),... 17) Oskari Muhonen Suomi 91 (28, 24, 10),... 33) Tapio Nirkko Suomi 138 (27, 34, 4),... 38) Mikael Hyryläinen Suomi 161 (32, 32, 33), 39) Valtteri Moisio Suomi 162 (50, 53, 29).



Finaali purjehditaan lauantaina.



Pyöräily Messina, maantiepyöräilyn Italian ympäriajo, etappi 5/21 (Pedara–Messina, 159 km):



1) Fernando Gaviria Kolumbia 3.40.11, 2) Jakub Mareczko Italia sama aika, 3) Sam Bennett Irlanti s.a, 4) Andre Greipel Saksa s.a, 5) Phil Bauhaus Saksa s.a, 6) Kristian Sbaragli Italia s.a, 7) Ryan Gibbons Etelä-Afrikka s.a, 8) Roberto Ferrari Italia s.a, 9) Jasper Stuyven Belgia s.a, 10) Enrico Battaglin Italia s.a.



Kokonaiskilpailu: 1) Bob Jungels Luxemburg 23.22.07, 2) Geraint Thomas Britannia jäljessä 6 sekuntia, 3) Adam Yates Britannia –10, 4) Domenico Pozzovivo Italia sama aika, 5) Vincenzo Nibali Italia s.a, 6) Nairo Quintana Kolumbia s.a, 7) Tom Dumoulin Hollanti s.a., 8) Bauke Mollema Hollanti s.a., 9) Tejay Van Garderen USA s.a., 10) Andrey Amador Costa Rica s.a.



Kilpailu päättyy 28. toukokuuta.



Ravit Helsinki 10.05 Toto65:



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Nu I Nu*/Juho Ihamuotila 13,2a (22,92), 2) Jaqueline Mon Ami 13,2a (3,78).3) Remote Control 13,5a (6,19).4) Be Spontaneous 13,6a (18,2). Toto (6-1-2): 22,92 6,14-2,00-1,88 58,14.



5. lähtö, Toto65-2, lv 2100 m Arvid Åvallin TammaDerby-karsinta: 1) Arctic Passion/Hannu-Pekka Korpi 14,5a (4,88), 2) Bid On Kemp 14,7a (1,76).3) Partytime 14,8a (45,96).4) Ecstasy Of Gold 14,8a (48,2).poissa: 9. Toto (7-4-11): 4,88 2,00-1,30-5,37 4,46.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 1609 m: 1) Finn McCool/Mika Forss 12,2a (4,24), 2) Stone Capes Nanet 12,4a (7,21).3) Tooca 13,0a (11,94).4) Cicciolina Sisu 13,0a (2,65). Toto (4-8-7): 4,24 1,86-2,07-2,93 14,89. Toto4 voitto-osuus: 4,50.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Arvid Åvallin TammaDerby-karsinta: 1) Callela Ladyboss/Ari Moilanen 14,7a (1,27), 2) Lolo Lee 14,9a (7,91).3) Amelie Frost 15,2a (57,74).4) Modern Seabee 15,2a (17,88).poissa: 10. Toto (3-11-1): 1,27 1,12-1,32-2,31 2,14. Toto4 voitto-osuus: 4,90. Troikka: 16,48.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m A.V. Marttilan Tammasarja, #matkallakunkkareihin: 1) Saaga S/Matti Nisonen 24,3a (2,92), 2) Huimariina 24,3a (2,02).3) Carmela 24,6a (18,41).4) Eicku 24,7a (33,14). Toto (1-5-2): 2,92 1,25-1,20-1,76 2,54. Toto4 voitto-osuus: 8,00.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Double Boost/Mika Forss 14,5a (3,12), 2) Precocius Pal 14,8a (23,1).3) Enjoy Pepper 14,9a (18,32).4) Tyrone Power 14,9a (38,64).poissa: 11. Toto (7-2-1): 3,12 1,56-6,10-2,77 64,06. Toto4 voitto-osuus: 12,40. Troikka: 442,81. Päivän Duo: 1-7, kerroin: 13,72.



10. lähtö, sh 2100 m: 1) Lyytin Leevi/Kari Rosimo 29,0 (18,86), 2) Ponnen Sisu 29,0 (2,98).3) Erkaneva 29,2 (25,24).4) Kielas 28,3 (10,36). Toto (2-5-7): 18,86 2,90-1,44-4,48 27,28.



11. lähtö, lv 2100 m: 1) Spade Ace Frido/Ari Moilanen 15,4a (3,41), 2) Downtown Joey 15,6a (30,83).3) Sundsvik Godiva 15,8a (25,1).4) Proper First Lady 16,0a (4,8).poissa: 11. Toto (10-1-12): 3,41 1,78-5,69-6,39 53,87.



Toto4 pelivaihto 44992,00 e, voitto-osuus 12,40 e



Toto65 pelivaihto 233944,70 e, voitto-osuus 1104,20 e



Pelivaihto 560762,20 e, yleisöä 763.



Rahapelit Viking Lotto 19/17



Oikeat numerot: 15, 34, 36, 40, 42, 48



Lisänumerot: 8, 19



Onnennumero: 26



Voitonjako: 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 749 134,10 e, 5+1 oikein 45 110,20 e, 5 oikein 2 344,60 e, 4 oikein 41,80 e, 3 oikein 7,00 e.



Keskiviikko-Jokeri 19/17



Jokerinumero: 5 6 0 4 5 6 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 23 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Keno 19/17



Päiväarvonta (10.5.): 3, 5, 6, 8, 9, 15, 23, 31, 33, 34, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 55, 59, 60, 64. Kunkkunumero: 15.



Ilta-arvonta (10.5.): 3, 7, 10, 18, 20, 22, 23, 37, 40, 42, 43, 47, 51, 56, 59, 61, 62, 64, 67, 69. Kunkkunumero: 37.



TV-urheilu Ruutu+ Urheilu 1



18.30 Vaahteral.: Roosters-Crocodiles



22.05 Eurooppa-liiga: Man Utd-Celta Vigo



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Seinäjoki-Kitee



22.05 Eurooppa-liiga: Lyon-Ajax



C More Max



17.15 Jääkiekon MM: Venäjä-Tanska



21.15 Jääkiekon MM: Ruotsi-Latvia



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Tšekki-Norja



21.15 Jääkiekon MM: Kanada-Ranska



C More Sport 2



13.00 Tennis: Masters 1000, Madrid



19.00 Ravit: Toto4, Lahti



20.35 PGA Tour: The Players



C More Golf



14.30 PGA Tour: The Players



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.30 Jalkapallon naisten U17 EM: Välierä