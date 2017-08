Päivän lehti 11.8.2017

Miksi muurahaiset tykkäävät sipseistä?

Markus Lehtinen, 9



Monet muurahaiset syövät lähes kaikkea mahdollista.



Muurahaiset repivät leuoillaan pieniä paloja eläinten raadoista. Ne raahaavat ryhmässä pesäänsä kastematoja, perhosia sekä niiden toukkia. Ne vievät kekoonsa myös sääskiä ja jopa muita muurahaisia.



Muurahaiset ovat persoja myös makealle. Ne lypsävät tehokkaasti kirvojen sokeri­pitoista jätöstä eli mesikastetta sekä imevät kukista ja kasvien muista osista makeaa mettä.



Muurahaiset myös levittävät monien kasvien siemeniä. Niistä ne syövät mehevän osan, jossa on rasvoja, valkuaisaineita, tärkkelystä ja vitamiineja.



Ei siis ole ihme, että muurahaisille maistuu ihmisen ruoka. Ne keräävät vikkelästi talteen leiripaikalle jääneet makkaranpalat ja leivänmurut.



Sipseissä on perunaa ja rasvaa, jotka ovat selvästi mieluisia muurahaisille. Ne saavat sipseistä energiaa tehtäviinsä.



Tuskin kukaan on selvittänyt, mistä ihmisen ruuasta muurahaiset pitävät eniten. Kaikki näyttää kelpaavan, sillä luonnossa on aina pulaa ruuasta.



Riitta Savolainen



ekologian ja evoluutiobiologian yliopistonlehtori



Helsingin yliopisto