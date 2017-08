Päivän lehti 11.8.2017

Miksi Kuu paistaa päivällä?

Paavo Pihkala, 3



Kuu voi tosiaan paistaa myös päivällä.



Se ei säteile omaa valoa, vaan heijastaa siihen osuvaa Auringon valoa.



Kuu heijastaa valoa niin tehokkaasti, että se loistaa toisinaan päivänvalossakin.



Aina Kuu ei loista päivällä. Sen sijainti Aurinkoon nähden muuttuu joka päivä, kun Kuu kiertää maapallon ympäri kerran kuukaudessa.



Uuden kuun aikaan Kuu ei näy päivällä eikä yöllä. Kuu on silloin melkein samassa suunnassa taivaalla kuin Aurinko, eikä Aurinko pysty valaisemaan sitä.



Sen jälkeen Kuu kasvaa päivä päivältä ja näkyy päivälläkin puolikuuna. Täydenkuun aikaan Kuu on vastakkaisella suunnalla kuin Aurinko ja paistaa lähinnä keskellä yötä.



Auringon ja Kuun suhdetta on kätevää havainnollistaa taskulampun ja pingispallon avulla.



Heikki Salo



tähtitieteen professori



Oulun yliopisto